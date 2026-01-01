SmallRig BSS2465 держатель с противовесом для стабилизаторов DJI Ronin-S/Ronin-SC и Zhiyun Weebill/C

Характеритсики:
- Размеры 53 x 40,5 x 29 мм
- Вес 400 гр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект держателя с противовесом совместим с подвесами DJI Ronin-S/Ronin-SC и ZHIYUN CRANE 2S/CRANE 3/WEEBILL BSS2465 и предназначен для балансировки тяжелой камеры на подвесе. Держатель крепится к боковому рычагу подвесов с помощью ручки для быстрого крепления и отсоединения. Диапазон регулировки держателя - от 15 мм до 27 мм. Оснащен 4 отверстиями диаметром 1/4"-20 для установки противовесов. В комплект входят противовес 100 г и противовес 200 г.
Характеритсики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter