SmallRig BSS2465 держатель с противовесом для стабилизаторов DJI Ronin-S/Ronin-SC и Zhiyun Weebill/C

Артикул: OLE-2311

Комплект держателя с противовесом совместим с подвесами DJI Ronin-S/Ronin-SC и ZHIYUN CRANE 2S/CRANE 3/WEEBILL BSS2465 и предназначен для балансировки тяжелой камеры на подвесе. Держатель крепится к боковому рычагу подвесов с помощью ручки для быстрого крепления и отсоединения. Диапазон регулировки держателя - от 15 мм до 27 мм. Оснащен 4 отверстиями диаметром 1/4"-20 для установки противовесов. В комплект входят противовес 100 г и противовес 200 г.