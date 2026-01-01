images
images
images
images
images
images
SmallRig BSS2465 держатель с противовесом для стабилизаторов DJI Ronin-S/Ronin-SC и Zhiyun Weebill/C
SmallRig BSS2465 держатель с противовесом для стабилизаторов DJI Ronin-S/Ronin-SC и Zhiyun Weebill/C
SmallRig BSS2465 держатель с противовесом для стабилизаторов DJI Ronin-S/Ronin-SC и Zhiyun Weebill/C
SmallRig BSS2465 держатель с противовесом для стабилизаторов DJI Ronin-S/Ronin-SC и Zhiyun Weebill/C
SmallRig BSS2465 держатель с противовесом для стабилизаторов DJI Ronin-S/Ronin-SC и Zhiyun Weebill/C
SmallRig BSS2465 держатель с противовесом для стабилизаторов DJI Ronin-S/Ronin-SC и Zhiyun Weebill/C

SmallRig BSS2465 держатель с противовесом для стабилизаторов DJI Ronin-S/Ronin-SC и Zhiyun Weebill/C

SmallRig
Артикул: OLE-2311

Комплект держателя с противовесом совместим с подвесами DJI Ronin-S/Ronin-SC и ZHIYUN CRANE 2S/CRANE 3/WEEBILL BSS2465  и предназначен для балансировки тяжелой камеры на подвесе. Держатель крепится к боковому рычагу подвесов с помощью ручки для быстрого крепления и отсоединения. Диапазон регулировки держателя - от 15 мм до 27 мм. Оснащен 4 отверстиями диаметром 1/4"-20 для установки противовесов. В комплект входят противовес 100 г и противовес 200 г.   

Описание

Характеритсики:

  • Размеры 53 x 40,5 x 29 мм
  • Вес 400 гр.

Комплектация

  •  держатель
  • 1 противовес 100 г
  • 1 противовес 200 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Зачем нужен столик для планшета и ноутбука. Обзор
Зачем нужен столик для планшета и ноутбука. Обзор
Лев Шерстенников - легенда советской фотографии
Лев Шерстенников - легенда советской фотографии
Флаги и отражатели в предметной фотосъемке
Флаги и отражатели в предметной фотосъемке
Как поднять свои снимки на новый уровень эпичности
Как поднять свои снимки на новый уровень эпичности
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.