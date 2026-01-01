Raylab RL-GCC2 зажим для аксессуаров

Описание

Зажим для аксессуаров Raylab RL-GCC2 предназначен для установки студийного оборудования на трубах диаметром до 35 мм. Этот полезный аксессуар особенно полезен для предметной съемки и видео, так как может быть легко закреплен на стойку, штатив или кронштейн. Благодаря универсальному креплению 1⁄4” на нём легко разместить компактный свет, смартфон или микрофон.

Характеристики: