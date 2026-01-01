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Raylab RL-GCC2 зажим для аксессуаров
Raylab RL-GCC2 зажим для аксессуаров
Raylab RL-GCC2 зажим для аксессуаров

Raylab RL-GCC2 зажим для аксессуаров

Raylab
Артикул: MTG-2059

Raylab RL-GCC2 зажим для аксессуаров. Совместимый диаметр труб: до 35 мм. 

Описание

Зажим для аксессуаров Raylab RL-GCC2 предназначен для установки студийного оборудования на трубах диаметром до 35 мм. Этот полезный аксессуар особенно полезен для предметной съемки и видео, так как может быть легко закреплен на стойку, штатив или кронштейн. Благодаря универсальному креплению 1⁄4” на нём легко разместить компактный свет, смартфон или микрофон.

Характеристики: 

  • Материал: сталь, пластик ABS
  • Размер : 100*40*55 мм
  • Основной цвет: черный
  • Крепление: 1/4"
  • Вес : 190 г
  • Совместимый диаметр труб: до 35 мм

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