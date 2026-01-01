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Novoflex UNIKLEM 26 универсальный зажим-струбцина с максимальной шириной 26 мм

Novoflex UNIKLEM 26 универсальный зажим-струбцина с максимальной шириной 26 мм

Novoflex
Артикул: OLE-0155

Novoflex UNIKLEM 26 – удобная мини-струбцина для крепления на стол, доску, трубы, автомобильные стекла и т.п. поверхности. Обе платформы расположены под прямым углом друг к другу и имеют резьбу 1/4". Для удобства работы снабжены резиновыми прокладками. Максимальная ширина выдвижения винта – 26 см.

Описание

Технические характеристики:

  • максимальное открытие, см – 26
  • размер винта для крепления камеры – 1/4"
  • размеры, мм – 58x40x30
  • вес,г – 145

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