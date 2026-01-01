Nanlite PavoTube HD-T12-4-BHG крепление поворотное для 4-х осветителей

Шаровое соединение с зажимом позволяет регулировать направление освещения. Устанавливается на стандартной стойке 5/8 дюйма.
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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Крепление для 4-х светодиодных трубок NanLite PavoTube.
Шаровое соединение с зажимом позволяет регулировать направление освещения. Устанавливается на стандартной стойке 5/8 дюйма.
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