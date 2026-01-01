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Nanlite PavoTube HD-T12-4-BHG крепление поворотное для 4-х осветителей
Nanlite PavoTube HD-T12-4-BHG крепление поворотное для 4-х осветителей
Nanlite PavoTube HD-T12-4-BHG крепление поворотное для 4-х осветителей
Nanlite PavoTube HD-T12-4-BHG крепление поворотное для 4-х осветителей

Nanlite PavoTube HD-T12-4-BHG крепление поворотное для 4-х осветителей

Nanlite
Артикул: DAN-8905

Крепление для 4-х светодиодных трубок NanLite PavoTube. 

Описание

Шаровое соединение с зажимом позволяет регулировать направление освещения. Устанавливается на стандартной стойке 5/8 дюйма.

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