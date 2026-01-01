Nanlite Multi-Angle зажим

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Крепление предназначено для подвеса приборов Nanlite Pavotube под определенным углом. Nакже можно использовать в качестве точек крепления страховочных тросиков. В комплекте 2 шт. Крепление 1/4". Совместимы со светодиодными пиксельными трубками Nanlite PavoTube II 15X, 30X и 60X RGBWW.
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