Nanlite Multi-Angle зажим

Артикул: OLE-2578

Крепление предназначено для подвеса приборов Nanlite Pavotube под определенным углом. Nакже можно использовать в качестве точек крепления страховочных тросиков. В комплекте 2 шт. Крепление 1/4". Совместимы со светодиодными пиксельными трубками Nanlite PavoTube II 15X, 30X и 60X RGBWW.