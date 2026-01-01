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Manfrotto Offset U-Hook крюк

Manfrotto Offset U-Hook крюк

Manfrotto
Артикул: MTG-2178

Manfrotto Offset U-Hook крюк. Уникальный u-образный крюк Offset U-Hook специально разработан для зажима Super Clamp Manfrotto для подвеса генератора к стойке в качестве противовеса. Крюк оснащен максимальной грузоподъемностью 15 кг и 16-мм шестигранным штифтом для обеспечения анти-вращательной совместимости с Super Clamp (продается отдельно). Offset U-Hook разработан в первую очередь для поддержки блоков питания студийных светильников с центрально расположенной ручкой для переноски, которые несовместимы или практически невозможны для использования со стандартными u-образными крюками. Кроме того, этот крюк имеет множество вариантов применения в студии и за ее пределами, в том числе с вспомогательными аксессуарами, такими как: противовесы, кабели, реквизит и ткань.

Описание

Manfrotto Offset U-Hook крюк

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