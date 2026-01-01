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Manfrotto MSQ6T Arca Swiss зажим быстросъёмной площадки
Manfrotto MSQ6T Arca Swiss зажим быстросъёмной площадки
Manfrotto MSQ6T Arca Swiss зажим быстросъёмной площадки
Manfrotto MSQ6T Arca Swiss зажим быстросъёмной площадки

Manfrotto MSQ6T Arca Swiss зажим быстросъёмной площадки

Manfrotto
Артикул: MTG-2181

Manfrotto MSQ6T Arca Swiss зажим быстросъёмной площадки. Адаптер Top Lock Travel позволяет закрепить быстросъемную площадку типа Arca на головках Manfrotto Befree 494 или 496. Это первый адаптер Arca-Swiss от Manfrotto, который получился достаточно компактным, чтобы быть полностью совместимым с модельным рядом штативов Manfrotto Befree для путешествий. Благодаря его небольшой площади ножки шатива идеально складываются вокруг головы с адаптером Top Lock Travel.

Описание

Изготовленный из легкого алюминия, адаптер имеет двухосевой пузырьковый уровень, облегчающий точное кадрирование и помогающий выставлять горизонт. Благодаря этому используется максимальная площадь кадра и уходит меньше времени на постобработку. Адаптер оснащен эргономичной боковой ручкой, которая фиксирует площадку и надежно удерживает ее на месте во время съемки.

Площадка, совместимая с сисетмой Q6 Arca, не входит в комплект адаптера. Запасные быстросъемные площадки можно приобрести отдельно.

 Совместимость с : MH490BH - MH494 - MH494-BH - MH496-BH - 494RC2 - 496RC2- 498RC2 -498RC4

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