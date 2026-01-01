Manfrotto MSQ6T Arca Swiss зажим быстросъёмной площадки

Описание

Изготовленный из легкого алюминия, адаптер имеет двухосевой пузырьковый уровень, облегчающий точное кадрирование и помогающий выставлять горизонт. Благодаря этому используется максимальная площадь кадра и уходит меньше времени на постобработку. Адаптер оснащен эргономичной боковой ручкой, которая фиксирует площадку и надежно удерживает ее на месте во время съемки.

Площадка, совместимая с сисетмой Q6 Arca, не входит в комплект адаптера. Запасные быстросъемные площадки можно приобрести отдельно.

Совместимость с : MH490BH - MH494 - MH494-BH - MH496-BH - 494RC2 - 496RC2- 498RC2 -498RC4