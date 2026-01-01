Артикул: NVF-9600

Manfrotto MA050ASC - шарнирный кронштейн с зажимом.

Кронштейн многофункциональный шарнирный, длина 60 см. Предназначен для монтажа фото- и видео оборудования и аксессуаров. Для крепления предусмотрены три шпильки "папа" 5/8" и два резьбовых соединения 1/4" и 3/8".

Кронштейн изготовлен из алюминия, допустимая нагрузка - 4 кг. В комплект входит также суперкламп 035.