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Manfrotto MA050ASC шарнирный кронштейн с зажимом
Manfrotto MA050ASC шарнирный кронштейн с зажимом
Manfrotto MA050ASC шарнирный кронштейн с зажимом
Manfrotto MA050ASC шарнирный кронштейн с зажимом

Manfrotto MA050ASC шарнирный кронштейн с зажимом

Manfrotto
Артикул: NVF-9600

Manfrotto MA050ASC - шарнирный кронштейн с зажимом.

Кронштейн многофункциональный шарнирный, длина 60 см. Предназначен для монтажа фото- и видео оборудования и аксессуаров. Для крепления предусмотрены три шпильки "папа" 5/8" и два резьбовых соединения 1/4" и 3/8".

Кронштейн изготовлен из алюминия, допустимая нагрузка - 4 кг. В комплект входит также суперкламп 035.

Описание

Manfrotto MA050ASC шарнирный кронштейн с зажимом

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