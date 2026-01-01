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Manfrotto FF3261 держатель

Manfrotto FF3261 держатель

Manfrotto
Артикул: NVF-7947

Manfrotto FF3261 – подвесной держатель для регулировки баланса. Имеет крепежное гнездо диаметром 16 мм, устанавливается между пантографом и неуравновешенными осветителями или другими аксессуарами. Регулировка производится с помощью одного рычага. Может использоваться для установки на штатив или стойку.

Описание

Manfrotto FF3261 держатель

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