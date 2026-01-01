Manfrotto 196AB-3 шарнирный держатель

Характеристики:
- Тип крепления держатель
- Разъём папа - папа
- Крепление "мама" 1/4", 3/8"
- Крепление "папа" 5/8"
- Максимальная нагрузка 1,5 кг
- Длина 850 мм
- Вес 0,5 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Шарнирный кронштейн состоит из трех секций, общая длина в разложенном состоянии - 85 см. Верхний студийный палец 16 мм с резьбой 3/8” для крепления светового оборудования, нижний студийный палец с резьбой 1/4”, совместим с зажимом Super Clamp. Максимальная нагрузка 1,5 кг
Характеристики:
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