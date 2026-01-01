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Manfrotto 196AB-3 шарнирный держатель
Manfrotto 196AB-3 шарнирный держатель

Manfrotto 196AB-3 шарнирный держатель

Manfrotto
Артикул: OLE-3392

Шарнирный кронштейн состоит из трех секций, общая длина в разложенном состоянии - 85 см. Верхний студийный палец 16 мм с резьбой 3/8” для крепления светового оборудования, нижний студийный палец с резьбой 1/4”, совместим с зажимом Super Clamp. Максимальная нагрузка 1,5 кг

Описание

Характеристики:


  • Тип крепления держатель
  • Разъём папа - папа
  • Крепление "мама" 1/4", 3/8"
  • Крепление "папа" 5/8"
  • Максимальная нагрузка 1,5 кг
  • Длина 850 мм
  • Вес 0,5 кг


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