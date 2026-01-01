Manfrotto 231ARM держатель скользящий

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 231ARM – пистолетный кронштейн-рукоятка с возможностью быстрой фиксации. Изготовлен из алюминия черного цвета. Используется для установки оборудования на стандартные трубы диаметром 16 мм. Комплектуется адаптером Manfrotto 013 адаптер 1/4.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter