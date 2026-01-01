images
Manfrotto 231ARM держатель скользящий

Manfrotto 231ARM держатель скользящий

Manfrotto
Артикул: OLE-0612

Manfrotto 231ARM – пистолетный кронштейн-рукоятка с возможностью быстрой фиксации. Изготовлен из алюминия черного цвета. Используется для установки оборудования на стандартные трубы диаметром 16 мм. Комплектуется адаптером Manfrotto 013 адаптер 1/4.

Описание

Manfrotto 231ARM держатель скользящий

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Движение камеры: стабилизатор, штатив, съемка с рук, тележка, кран, слайдер, дрон
Движение камеры: стабилизатор, штатив, съемка с рук, тележка, кран, слайдер, дрон
Видеообзор &quot;Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском&quot;
Видеообзор "Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском"
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна
Konova K3 Slider
Konova K3 Slider
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.