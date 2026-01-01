Kupo KSC-12 6" вакуумный держатель с адаптером 5/8

Описание

Благодаря превосходному резиновому материалу с силиконом, эту присоску можно использовать при температуре от -12С до +49С. Красная линия-индикатор предусмотрена на большинстве присосок в качестве предупреждения о потери вакуума.

Диаметр присоски 6" (15.2 см)

Крепление - адаптер-втулка 5/8" (16 мм), несъемный, с кольцом для крепления страховочного тросика.

Протектор для резиновой присоски в комплекте.

Вес 0,5 кг

Допустимая нагрузка 32 кг