Kupo KSC-12 6" вакуумный держатель с адаптером 5/8

Благодаря превосходному резиновому материалу с силиконом, эту присоску можно использовать при температуре от -12С до +49С. Красная линия-индикатор предусмотрена на большинстве присосок в качестве предупреждения о потери вакуума.
Диаметр присоски 6" (15.2 см)
Крепление - адаптер-втулка 5/8" (16 мм), несъемный, с кольцом для крепления страховочного тросика.
Протектор для резиновой присоски в комплекте.
Вес 0,5 кг
Допустимая нагрузка 32 кг
KUPO KSD-1680L 35LB Sand Bag Empty мешок для песка 16 кг
Сумка-противовес в форме "седловой сумки". Оснащена упрочненной ручкой с усиленной фиксацией и фирменным ярлыком для удобства идентификации. Предусмотрена ручка-петля для подвешивания к стойке.