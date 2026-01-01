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Kupo KSC-12 6" вакуумный держатель с адаптером 5/8

Kupo KSC-12 6" вакуумный держатель с адаптером 5/8

Kupo
Артикул: DAN-8037

Kupo KSC-12 6"-держатель-присоска для прочной установки небольших осветительных приборов, камер и аксессуаров на окна, зеркала, стёкла автомобилей, лодки и любые другие гладкие и непористые поверхности.

Описание

Благодаря превосходному резиновому материалу с силиконом, эту присоску можно использовать при температуре от -12С до +49С. Красная линия-индикатор предусмотрена на большинстве присосок в качестве предупреждения о потери вакуума.
Диаметр присоски 6" (15.2 см)
Крепление - адаптер-втулка 5/8" (16 мм), несъемный, с кольцом для крепления страховочного тросика.
Протектор для резиновой присоски в комплекте.
Вес 0,5 кг
Допустимая нагрузка 32 кг

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