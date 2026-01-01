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Kupo KS-400 SK W/hex baby pin шарнирное крепление со стержнем baby pin
Kupo KS-400 SK W/hex baby pin шарнирное крепление со стержнем baby pin
Kupo KS-400 SK W/hex baby pin шарнирное крепление со стержнем baby pin

Kupo KS-400 SK W/hex baby pin шарнирное крепление со стержнем baby pin

Kupo
Артикул: NVF-9528

Kupo KS-400 SK W/hex baby pin - шарнирное крепление со стержнем Вaby pin.

Шарнирное крепления Super Knuckle с шестигранным стержнем Вaby pin. Кронштейн изготовлен из литого алюминия и имеет два гнезда с шаровой головой в каждом. Имеет возможность блокировки шаровой головы в любом нужном положении. Универсальное решение для установки и позиционирования оборудования.Совместим с аксессуарами серии Super Knuckle.

Описание

Kupo KS-400 SK W/hex baby pin шарнирное крепление со стержнем baby pin

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