Kupo KS-400 SK W/hex baby pin шарнирное крепление со стержнем baby pin

Арт. OLE-0689

Kupo KCP-710B Convi Clamp w/Racheted Handle-Black – зажим с зубчатой рукояткой.



Устанавливается на любой трубке от 5 до 51 мм, также оборудован седлом для установки на плоских поверхностях. Оснащен упругой полиуретановой накладкой, за счет которой обеспечивается прочность захвата. Металлические детали - сталь, фиксатор - литой алюминий. С зажимом может быть использованы любые насадки для крепления устройств, фонов, осветительных приборов и т.п. Безопасность фиксации обеспечивается пружинной фиксирующей системой.