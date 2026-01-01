Характеристики:
- Материал алюминий
- 2 колена, 3 секции (диаметр 25, 22, 19 мм)
- Длина в сложенном виде 89 см
- Минимальная длина 89 см
- Максимальная длина 230 см
- Крепление Т (штифт 5/8” несъемный)
- Вес 0,6 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO 092 3-Section Baby Stand Extension телескопическая колонна 89-230 см
Трехсекционная алюминиевая колонна может быть установлена на стандартный студийный палец, втулку 9/8" или использоваться в качестве журавля.
Характеристики:
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Kupo KCP-735 Binocular Clamp супер-кламп держатель для бинокля
Идеальное решение для надежной установки бинокля на любую штативную головку. Уникальный дизайн с большими угловыми губками, удерживающими бинокль и предотвращающими его выскальзывание. В нижней части зажима предусмотрено крепление для стандартной штативной резьбы для установки зажима на стойку или штатив.