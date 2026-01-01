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KUPO 092 3-Section Baby Stand Extension телескопическая колонна 89-230 см

KUPO 092 3-Section Baby Stand Extension телескопическая колонна 89-230 см

Kupo
Артикул: OLE-1482

KUPO 092 3-Section Baby Stand Extension телескопическая колонна 89-230 см

Трехсекционная алюминиевая колонна может быть установлена на стандартный студийный палец, втулку 9/8" или использоваться в качестве журавля.


Описание

Характеристики:

  • Материал алюминий
  • 2 колена, 3 секции (диаметр 25, 22, 19 мм)
  • Длина в сложенном виде 89 см
  • Минимальная длина 89 см
  • Максимальная длина 230 см
  • Крепление Т (штифт 5/8” несъемный)
  • Вес 0,6 кг

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3 590 ₽
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