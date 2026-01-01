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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant RCL-B01 держатель для бинокля. Держатель может устанавливать бинокль на стойки со стандартным пальцем 1/4" и 3/8" и штативы всех типов. Так же форма нижней части держателя в виде площадки ARCA SWISS "ласточкин хвост" позволяет использовать штативы с головами этой системы напрямую без площадок. Изготовлен из алюминия, имеет защитные накладки от царапин на корпусе бинокля.
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