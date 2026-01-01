Fotokvant FLX-09 гибкая штанга 60 см с клипсой и шаровой головкой

Арт. DAN-2951

до конца распродажи 6 дн, 22 ч

Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D.

Штанга предназначена для установки на штатив или стойку, площадки которых имеют винтовое крепление с резьбой 3/8". Она имеет две перемещаемые головки с креплением резьба 1/4" и переходником на резьбу 3/8" и две неподвижные площадки на торцах с резьбой 3/8". Максимальная нагрузка - 5 кг.