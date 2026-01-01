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Fotokvant FLX-09 гибкая штанга 60 см с клипсой и шаровой головкой
Fotokvant FLX-09 гибкая штанга 60 см с клипсой и шаровой головкой
Fotokvant FLX-09 гибкая штанга 60 см с клипсой и шаровой головкой
Fotokvant FLX-09 гибкая штанга 60 см с клипсой и шаровой головкой
Fotokvant FLX-09 гибкая штанга 60 см с клипсой и шаровой головкой
Fotokvant FLX-09 гибкая штанга 60 см с клипсой и шаровой головкой
Fotokvant FLX-09 гибкая штанга 60 см с клипсой и шаровой головкой
Fotokvant FLX-09 гибкая штанга 60 см с клипсой и шаровой головкой

Fotokvant FLX-09 гибкая штанга 60 см с клипсой и шаровой головкой

Fotokvant
Артикул: DAN-6261

Гибкая штанга Fotokvant FLX-09 с клипсой и шаровой головой, длина - 60 см.

Металлическая гибкая штанга, имеет с одной стороны клипсу-прищепку, а с другой - шаровую голову. Клипса может устанавливаться на плоские поверхности. Зажимные губки имеют резиновые накладки, которые улучшают фиксацию и предохраняют поверхность от царапин. Длина штанги - 60 см. Вес - 0,4 кг.

Описание

Fotokvant FLX-09 гибкая штанга 60 см с клипсой и шаровой головкой

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