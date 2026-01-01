Fotokvant FLX-09 гибкая штанга 60 см с клипсой и шаровой головкой

Fotokvant RCI-Canon - беспроводной пульт дистанционного управления для камер Сanon.
Классический электронный тросик, пускатель затвора. Совместим с камерами Canon, имеющими инфракрасный приемник. Комплектуется батарейкой.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Гибкая штанга Fotokvant FLX-09 с клипсой и шаровой головой, длина - 60 см.
Металлическая гибкая штанга, имеет с одной стороны клипсу-прищепку, а с другой - шаровую голову. Клипса может устанавливаться на плоские поверхности. Зажимные губки имеют резиновые накладки, которые улучшают фиксацию и предохраняют поверхность от царапин. Длина штанги - 60 см. Вес - 0,4 кг.
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Fotokvant RCI-Canon - беспроводной пульт дистанционного управления для камер Сanon.
Классический электронный тросик, пускатель затвора. Совместим с камерами Canon, имеющими инфракрасный приемник. Комплектуется батарейкой.
Ударопрочный кейс DGCASE 60-06 с выдвижной ручкой, на колесах.
Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем, с поропластом - для формирования ложемента под ваше оборудование. Вес - 3,0 кг.
Ремень наплечный Peak Design Camera Strap Leash V3.0 Ash.
Ремень для фотокамеры, изготовлен из качественной нейлоновой тесьмы в стиле ремня безопасности. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Ремень универсален и может использоваться с другими девайсами Peak Design. Длина от 83 до 145 см. Цвет - серый.
Fotokvant RCL-S2 – надежный металлический зажим-струбцина для установки фотооборудования и аксессуаров на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности. Подходит для винтового крепления 1/4" и 3/8". Минимальный диаметр отверстия – 10 мм, максимальный – 41 мм. Вес – 128 г. Максимальная нагрузка – 3 кг.
Данный зажим получил собственное прозвище - "краб", за подобие клеши и силу зажима.
Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D.
Штанга предназначена для установки на штатив или стойку, площадки которых имеют винтовое крепление с резьбой 3/8". Она имеет две перемещаемые головки с креплением резьба 1/4" и переходником на резьбу 3/8" и две неподвижные площадки на торцах с резьбой 3/8". Максимальная нагрузка - 5 кг.
DGTape UM Gaffa Tape Black - тейп ультраматовый черный, размер 24 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - черный, ультраматовый.
Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм.
Fotokvant RHR-180 - телескопический складной студийный держатель. Предназначен для установки лайт-дисков от 60 до 180 см.
Держатель крепится к любой студийной стойке, который имеет шпильку диаметром 5/8". Оснащен универсальным шарниром, который позволяет закрепить отражатель практически под любым углом. С успехом может заменить ассистента на съемочной площадке. Модель изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава, имеет стабильную и прочную конструкцию. Вес - 0,9 кг.
Fotokvant LSB-10 - наклонная стойка-журавль, длина - 300 см. Алюминиевая комбинированная стойка-журавль предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении. Максимальная рабочая высота - 300 см, минимальная - 132 см, длина журавля - 110 см, количество секций - 4. Крепление стандартное - 1/4 и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка - 5 кг. Вес - 3 кг.