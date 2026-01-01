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П-Фото (1177-2) пластина с посадочным отверстием диаметром 5/8"

П-Фото (1177-2) пластина с посадочным отверстием диаметром 5/8"

П-Фото
Артикул: NVF-8872

П-Фото 1177-2 – пластина-адаптер с посадочным отверстием диаметром 5/8".

Пластина может быть прикручена на любую поверхность и использована для установки любого оборудования, имеющего крепежный адаптер 5/8" (папа).

Описание

П-Фото (1177-2) пластина с посадочным отверстием диаметром 5/8"

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