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E-IMAGE EIA41 Super Clamp w/ball head зажим с шаровой головкой
E-IMAGE EIA41 Super Clamp w/ball head зажим с шаровой головкой

E-IMAGE EIA41 Super Clamp w/ball head зажим с шаровой головкой

E-IMAGE
Артикул: DAN-9315

E-IMAGE Super Clamp w/ball head зажим с шаровой головкой. 

Универсальный зажим для установки на твердой поверхности или брусках парктически любого легкого оборудования с резьбой 1/4". Укомплектован шаровой головкой.

Описание

Характеристики:

  • Материал - алюминий
  • Диапазон захвата - 5 - 35 мм
  • Высота - 10,5 см, длина - 9,4 см, ширина - 4,5 см
  • Нагрузка - 2 кг
  • Вес 250 г

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