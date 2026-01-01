E-IMAGE EIA41 Super Clamp w/ball head зажим с шаровой головкой

Характеристики:
- Материал - алюминий
- Диапазон захвата - 5 - 35 мм
- Высота - 10,5 см, длина - 9,4 см, ширина - 4,5 см
- Нагрузка - 2 кг
- Вес 250 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE Super Clamp w/ball head зажим с шаровой головкой.
Универсальный зажим для установки на твердой поверхности или брусках парктически любого легкого оборудования с резьбой 1/4". Укомплектован шаровой головкой.
Характеристики:
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