E-IMAGE EI-A05 Super Clamp w/1/4"&3/8" держатель-зажим

Характеристики:
- Максимальная нагрузка 4 кг
- Диаметр зажимаемой трубы 11-37 мм
- Высота - 11,5 см
- Вес 190 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Алюминиевый зажим для установки студийного оборудования на элементы окружения и стойки, плоские поверхности. Диаметр зажимаемой трубы 11-37 мм. Максимальная нагрузка 4 кг. На корпусе есть отверстия резьбой 1/4"-20F и 3/8"-16F для установки дополнительного оборудования.
Характеристики:
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