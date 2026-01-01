E-IMAGE EI-A05 Super Clamp w/1/4"&3/8" держатель-зажим

Артикул: OLE-3698

Алюминиевый зажим для установки студийного оборудования на элементы окружения и стойки, плоские поверхности. Диаметр зажимаемой трубы 11-37 мм. Максимальная нагрузка 4 кг. На корпусе есть отверстия резьбой 1/4"-20F и 3/8"-16F для установки дополнительного оборудования.