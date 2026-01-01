Manfrotto 126BSUAC стойка для оборудования

Артикул: OLE-0621

Manfrotto 126BSUAC – трехсекционная стойка из хромированной стали с пневмоамортизатором для установки осветительных приборов весом до 40 кг. Оснащена одной выравнивающей ножкой. Высота варьируется от 131 до 333 см. Вес – 8,3 кг. Диаметр основания, см – 126.