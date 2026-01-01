Manfrotto 126BSUAC стойка для оборудования

- максимальная высота, см – 333
- минимальная высота, см – 131
- длина в сложенном виде, см – 131
- диаметр основания, см – 126
- максимальная нагрузка, кг – 40
- материал – хромированная сталь
- вес, кг – 8,3
- выравнивающая ножка, шт. – 1
- диаметр трубы колонны, мм – 40, 35, 30
- количество подъемников стойки – 2
- диаметр ноги стойки, мм – 22
- рекомендуемые колеса – 109, 110, 110G
Aputure STORM 400x V-Mount осветитель. Осветитель Aputure STORM 400x использует инновационный чипсет BLAIR с пятью диодами (синий, лаймовый, янтарный, индиго, красный), обеспечивающий превосходное смешение спектра и точность белого света. Байонет насадки Bowens ProLock. Мощность 400Вт.