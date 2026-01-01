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Manfrotto 126BSUAC стойка для оборудования

Manfrotto 126BSUAC стойка для оборудования

Manfrotto
Артикул: OLE-0621

Manfrotto 126BSUAC – трехсекционная стойка из хромированной стали с пневмоамортизатором для установки осветительных приборов весом до 40 кг. Оснащена одной выравнивающей ножкой. Высота варьируется от 131 до 333 см. Вес – 8,3 кг. Диаметр основания, см – 126.

Описание

Технические характеристики:
  • максимальная высота, см – 333
  • минимальная высота, см – 131
  • длина в сложенном виде, см – 131
  • диаметр основания, см – 126
  • максимальная нагрузка, кг – 40
  • материал – хромированная сталь
  • вес, кг – 8,3
  • выравнивающая ножка, шт. – 1
  • диаметр трубы колонны, мм – 40, 35, 30
  • количество подъемников стойки – 2 
  • диаметр ноги стойки, мм – 22
  • рекомендуемые колеса – 109, 110, 110G

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