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Kupo CT-20MK си-стенд с базой "черепаха" 92,5-172 см
Kupo CT-20MK си-стенд с базой "черепаха" 92,5-172 см

Kupo CT-20MK си-стенд с базой "черепаха" 92,5-172 см

Kupo
Артикул: DAN-8937

Kupo CT20MK 20" C Stand Kits – стандартная стойка из хромированной стали в комплекте с головой и кронштейном 50 см. Максимальная высота - 172 см. Максимальная допустимая нагрузка - 10 кг.

Описание

Данная модель оснащена съёмной базой типа «черепаха» одним из преимуществ которой является система которая позволяет оператору открывать и складывать ножки основания за несколько секунд. Стойка изготовлена из хромированной стали.

Стойки типа C-Stand являются одним из наиболее распространенных типов установочного оборудования в отрасли кинопроизводства. Используемая самостоятельно или в сочетании с крепежной головкой или крепежным кронштейном, стойка применяется для установки осветительного оборудования и всего разнообразия светоформирующих инструментов и аксессуаров.

Съемное основание также отделяется от основной секции стояка для удобства транспортировки. Еще одним преимуществом основания типа «черепаха» является то, что после того как вы снимите центральную колонну основание можно использовать для других приборов или оборудования с разъёмом 1-1/8’’ (28mm).

Характеристики:

  • Материал - хромированная сталь.
  • 2 колена, 3 секции (диаметр 35, 30, 25 мм)
  • Длина в сложенном виде - 93 см.
  • Минимальная высота - 92.5 см.
  • Максимальная высота - 172 см.
  • Диаметр основания - 95 см.
  • Допустимая нагрузка - 10 кг.
  • Вес - 8,14 кг.
  • Крепление: А штифт 5/8” (16мм) несъемный.

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