images
images
images
images
GreenBean C-Stand 330/11 BRS стойка с перекладиной
GreenBean C-Stand 330/11 BRS стойка с перекладиной
GreenBean C-Stand 330/11 BRS стойка с перекладиной
GreenBean C-Stand 330/11 BRS стойка с перекладиной

GreenBean C-Stand 330/11 BRS стойка с перекладиной

GreenBean
Артикул: MTG-1715

GreenBean C-Stand 330/11 BRS стойка с перекладиной. 

Стойка серии C-Stand предназначена для установки осветительного оборудования. Стойка представляет собой складную стальную конструкцию с усиленными зажимами для увеличения ее грузоподъемности. Данный тип стоек широко применяется на выездных съемках для установки источников постоянного света, рассеивателей, «флаг-панелей» или фильтров. Нагрузка до 10 кг. 

Описание

Для установки стойки в максимально устойчивое положение, следует расставить ножки так, что бы угол между ними составлял 120⁰. Если предполагается использовать стойку вплотную к стене, следует поставить две ножки в линию, а третью перпендикулярно к ним.

Секции стойки оборудованы пружинными амортизаторами. Диаметр секций стойки - 35, 30, 25 мм. Верхняя секция снабжена пальцем диаметром 5/8“, на который, с помощью комплектной муфты, можно установить перекладину(экстеншн) или другое оборудование весом до 10 кг. Стойки серии C-Stand хоть и являются максимально устойчивыми, тем не менее рекомендуется утяжелять их основания с помощью дополнительных грузов.

Одна из ножек имеет возможность свободно перемещаться по секции и фиксироваться в необходимом положении с помощью винтового зажима. Ход ножки по колонне составляет 58 см. Таким образом, данную стойку можно установить вертикально на неровные поверхности, лестницы и пр. Диаметр ножек — 25 мм. Максимальный размах ножек составляет 97 см.

Длина перекладины (экстеншна) составляет 128 см. Один конец перекладины с резьбой 1/4“ и противоположный конец с резьбой 3/8“.

Нижняя секция стойки снабжена накладкой-рукавом из вспененного материала, которая обеспечивает удобный хват и комфортную работу со стойкой в холодное время года на выездах.

Муфта (грипхед) с шестигранными пазами 15 и 11 мм.

Характеристики:

  • Количество секций, шт 3
  • Максимальная высота, см 330
  • Минимальная высота, см 133
  • Размах ног (окружность), см 97
  • Диаметр секций, мм 25/30/35
  • Диаметр ног, мм 25
  • Длина перекладины, см 110
  • Диаметр наконечника 5/8"
  • Максимальная грузоподъемность, кг 10 кг без перекладины
  • Амортизатор пружинный
  • Материал сталь
  • Вес, кг 11

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Доставка

  • Доставка курьерскими службами
  • Доставка Почтой России
  • Доставка транспортными компаниями
  • Самовывоз

Видео

Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Falcon Eyes серия SR. Обзор портретных тарелок
Falcon Eyes серия SR. Обзор портретных тарелок
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Подводные боксы

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.