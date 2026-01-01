Fotokvant CS-3250 стойка C-Stand со скользящей ногой для светового оборудования

Характеристики:
- минимальная рабочая высота - 135 см
- в сложенном состоянии - 54х135 см
- диаметр ножек - 25 мм
- диаметр секций - 35,30,25 мм
- максимальная нагрузка - 20 кг
- вес - 4,95 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Стойка Fotokvant CS-3250 для оборудования.
Стандартная стойка типа C-Stand для тяжелого оборудования. Модель оснащена одной сдвигаемой ножкой, которая позволяет адаптировать положение стойки на неровных поверхностях. Стойка изготовлена из хромированной стали и имеет серебристый цвет. Максимальная высота - 320 см.
Характеристики:
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