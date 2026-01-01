images
images
images
Avenger D800KIT комплект фиксаторов и перекладины черного цвета
Avenger D800KIT комплект фиксаторов и перекладины черного цвета
Avenger D800KIT комплект фиксаторов и перекладины черного цвета

Avenger D800KIT комплект фиксаторов и перекладины черного цвета

Avenger
Артикул: DAN-1890

Комплект Avenger D800KIT для установки флагов, рам и отражателей. Состав комплекта: зажим D200, зажим с удлинительной штангой D520B, суперклампа, установочного адаптера и чехла.

Описание

Используется при работе с искусственными источниками света для управления световым потоком и его корректировки.

С помощью зажима, перед осветительными приборами, устанавливаются различные инструменты для управления светом (флаги, рамы, сетки, отражатели и т.п.

На удлинительную штангу (100 см) можно дополнительно установить дополнительные флаги, сетки и т.п. для создания уникального свето-теневого рисунка.

С помощью суперклампа конструкцию можно закрепить как на плоской поверхности, так и на трубе.

Технически характеристики:

  • материал - алюминий
  • длина штанги, см - 100

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Доставка

  • Доставка курьерскими службами
  • Доставка Почтой России
  • Доставка транспортными компаниями
  • Самовывоз

С этим товаром покупают

Avenger F1100 помповый держатель 6&quot;
Арт. DAN-1899
Avenger F1100 помповый держатель 6"
Наличие
в наличии 1-3 шт

Помповый держатель- присоска Avenger F1100.

14 390 ₽
В корзину
GreenBean Mini Crab 40 зажим-струбцина
GreenBean Mini Crab 40 зажим-струбцина
Арт. NVF-8028
GreenBean Mini Crab 40 зажим-струбцина
Наличие
более 10 шт

GreenBean Mini Crab 40 – зажим-струбцина для крепления осветительных приборов и другого студийного оборудования весом до 4 кг., имеющих винты 1/4" или 3/8", на трубах или балках диаметром до 40 мм.

600 ₽
В корзину
Avenger D200B 2 1/2 GRIP HEAD BLACK держатель осветительного оборудования
Арт. NVF-2150
Avenger D200B 2 1/2 GRIP HEAD BLACK держатель осветительного оборудования
Наличие
в наличии 1-3 шт

Avenger 2 1/2 GRIP HEAD BLACK – металлический зажим черного цвета для установки на стандартную стойку (втулочный адаптер 16 мм). Предназначен для установки флагов, отражателей, журавлей, штанг и прочего студийного оборудования.

8 390 ₽
В корзину
Avenger E250 Double 5/8&#039;&#039; Baby Pin штифт-адаптер
Арт. DAN-1891
Avenger E250 Double 5/8'' Baby Pin штифт-адаптер
Наличие
в наличии 1-3 шт

Втулочный адаптер Avenger E250.

1 790 ₽
В корзину

Видео

Хрустальная сфера, или Lensball для создания эффектов в фотографии
Хрустальная сфера, или Lensball для создания эффектов в фотографии
Почему получаются размытые снимки. Как сделать резкие фотографии
Почему получаются размытые снимки. Как сделать резкие фотографии
Как снимать себя на видео самостоятельно
Как снимать себя на видео самостоятельно
Обзор LED светильников с аккумуляторами Phottix M5 и Phottix M100R RGB
Обзор LED светильников с аккумуляторами Phottix M5 и Phottix M100R RGB
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Подводные боксы

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.