SmallRig BSE2294 поворотный держатель монитора Swivel and Tilt Monitor Mount

Артикул: DAN-4959

Поворотный держатель SmallRig BSE2294 Swivel and Tilt Monitor Mount для монитора.

Держатель предназначен для установки монитора на камеру. Дает возможность наклона установленного оборудования на угол 150 градусов и вращения на 360 градусов. Максимальная нагрузка - 1,2 кг. Держатель изготовлен из алюминиевого сплава. Вес - 68 г.