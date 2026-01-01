SmallRig BSE2294 поворотный держатель монитора Swivel and Tilt Monitor Mount

Совместимость:
- SmallHD Focus Series
- SmallHD Focus OLED Series
- SmallHD UltraBright Series
- SmallHD 500 Series, 700 Series
- Atomos Ninja Series
- Atomos Shogun Flame
- Blackmagic Video Assist 5"
Москва
Малая Семеновская 3с6
Поворотный держатель SmallRig BSE2294 Swivel and Tilt Monitor Mount для монитора.
Держатель предназначен для установки монитора на камеру. Дает возможность наклона установленного оборудования на угол 150 градусов и вращения на 360 градусов. Максимальная нагрузка - 1,2 кг. Держатель изготовлен из алюминиевого сплава. Вес - 68 г.
Совместимость:
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