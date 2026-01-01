SmallRig 3577 Mini Cold Shoe to 1/4" Threaded Adapter держатель

Описание

Его можно подключить к горячий башмак в верхней части камеры через порт для холодного башмака или установленный в порт для холодного башмака клетки или рукоятки. Заполняющий свет можно подключить через резьбовое отверстие 1/4 "-20. Накладки против царапин предусмотрены в верхней части, чтобы увеличить трение блокировки и защитить устройство от царапин. Адаптер весит всего 20 г, компактен и портативен.

Особенности:

1. Для расширения небольшого заполняющего света, позволяющего регулировать панорамирование/плитку на 138° и реализовывать точное освещение.

2. Полностью металлический материал, прочный и долговечный.

3. Накладки против царапин защищают устройство от царапин.

4. Всего 20 г, компактный и портативный.