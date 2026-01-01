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SmallRig 3577 Mini Cold Shoe to 1/4" Threaded Adapter держатель
SmallRig 3577 Mini Cold Shoe to 1/4" Threaded Adapter держатель
SmallRig 3577 Mini Cold Shoe to 1/4" Threaded Adapter держатель
SmallRig 3577 Mini Cold Shoe to 1/4" Threaded Adapter держатель

SmallRig 3577 Mini Cold Shoe to 1/4" Threaded Adapter держатель

SmallRig
Артикул: MTG-4279

SmallRig 3577 Mini Cold Shoe to 1/4" Threaded Adapter держатель. Миниатюрный холодный башмак SmallRig для винтового адаптера 1/4 дюйма 3577 в основном используется для расширения небольшого заполняющего света, позволяя регулировать панорамирование/плитку на 138° и останавливаться в любом положении благодаря своей демпфирующей конструкции, обеспечивая точное освещение.

Описание

Его можно подключить к горячий башмак в верхней части камеры через порт для холодного башмака или установленный в порт для холодного башмака клетки или рукоятки. Заполняющий свет можно подключить через резьбовое отверстие 1/4 "-20. Накладки против царапин предусмотрены в верхней части, чтобы увеличить трение блокировки и защитить устройство от царапин. Адаптер весит всего 20 г, компактен и портативен.

Особенности:
1. Для расширения небольшого заполняющего света, позволяющего регулировать панорамирование/плитку на 138° и реализовывать точное освещение.
2. Полностью металлический материал, прочный и долговечный.
3. Накладки против царапин защищают устройство от царапин.
4. Всего 20 г, компактный и портативный.

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