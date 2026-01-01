Manfrotto 244ADPT58 переходник 2 шт

Переходник Manfrotto 244ADPT58 (набор 2 шт.)
Manfrotto 244ADPT58 — это набор из двух переходников, предназначенных для установки на шарнирные держатели серии Manfrotto 244: 244Mini, 244Micro и 244Micro-AR. Данные адаптеры позволяют расширить совместимость этих держателей, обеспечивая возможность крепления на них разнообразного студийного оборудования, в том числе осветительных приборов, через стандартное соединение 5/8" или резьбу 1/4".
Основные характеристики
- Тип: Набор переходников.
- Количество в наборе: 2 шт.
- Крепление сверху: Шпилька 5/8" со встроенной резьбой 1/4"-20.
- Крепление снизу: Специальный разъем для фрикционных рычагов Manfrotto.
- Материал: Нержавеющая сталь.
- Вес: 73 г (набор).
Для чего используется
Эти переходники являются универсальным решением для интеграции различных аксессуаров в систему шарнирных держателей Manfrotto. Они позволяют:
- Устанавливать осветительное оборудование: Крепить вспышки, мониторы и другое студийное оборудование к держателям 244 серии.
- Адаптировать оборудование: Подключать аксессуары с резьбой 1/4" или шпилькой 5/8" к шарнирным держателям.
Особенности конструкции
Каждый переходник изготовлен из прочной нержавеющей стали, что гарантирует надежность и долговечность даже при интенсивном использовании в студии. Для установки или замены адаптера используется шестигранный ключ, входящий в комплект.