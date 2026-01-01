Manfrotto 244ADPT58 переходник 2 шт

Описание

Переходник Manfrotto 244ADPT58 (набор 2 шт.)

Manfrotto 244ADPT58 — это набор из двух переходников, предназначенных для установки на шарнирные держатели серии Manfrotto 244: 244Mini, 244Micro и 244Micro-AR. Данные адаптеры позволяют расширить совместимость этих держателей, обеспечивая возможность крепления на них разнообразного студийного оборудования, в том числе осветительных приборов, через стандартное соединение 5/8" или резьбу 1/4".

Основные характеристики

Тип: Набор переходников.

Набор переходников. Количество в наборе: 2 шт.

2 шт. Крепление сверху: Шпилька 5/8" со встроенной резьбой 1/4"-20.

Шпилька 5/8" со встроенной резьбой 1/4"-20. Крепление снизу: Специальный разъем для фрикционных рычагов Manfrotto.

Специальный разъем для фрикционных рычагов Manfrotto. Материал: Нержавеющая сталь.

Нержавеющая сталь. Вес: 73 г (набор).

Для чего используется

Эти переходники являются универсальным решением для интеграции различных аксессуаров в систему шарнирных держателей Manfrotto. Они позволяют:

Устанавливать осветительное оборудование: Крепить вспышки, мониторы и другое студийное оборудование к держателям 244 серии.

Крепить вспышки, мониторы и другое студийное оборудование к держателям 244 серии. Адаптировать оборудование: Подключать аксессуары с резьбой 1/4" или шпилькой 5/8" к шарнирным держателям.

Особенности конструкции

Каждый переходник изготовлен из прочной нержавеющей стали, что гарантирует надежность и долговечность даже при интенсивном использовании в студии. Для установки или замены адаптера используется шестигранный ключ, входящий в комплект.