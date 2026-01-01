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Manfrotto 244ADPT58 переходник 2 шт
Manfrotto 244ADPT58 переходник 2 шт
Manfrotto 244ADPT58 переходник 2 шт

Manfrotto 244ADPT58 переходник 2 шт

Manfrotto
Артикул: MTG-2168

Manfrotto 244ADPT58 переходник 2 шт. Комплект из двух адаптеров для установки оборудования. Узел крепления male 5/8", внутренняя резьба 1/4", крепление female 3/8". Ключ для установки в комплекте.

Описание

Переходник Manfrotto 244ADPT58 (набор 2 шт.)

Manfrotto 244ADPT58 — это набор из двух переходников, предназначенных для установки на шарнирные держатели серии Manfrotto 244: 244Mini, 244Micro и 244Micro-AR. Данные адаптеры позволяют расширить совместимость этих держателей, обеспечивая возможность крепления на них разнообразного студийного оборудования, в том числе осветительных приборов, через стандартное соединение 5/8" или резьбу 1/4".

Основные характеристики

  • Тип: Набор переходников.
  • Количество в наборе: 2 шт.
  • Крепление сверху: Шпилька 5/8" со встроенной резьбой 1/4"-20.
  • Крепление снизу: Специальный разъем для фрикционных рычагов Manfrotto.
  • Материал: Нержавеющая сталь.
  • Вес: 73 г (набор).

Для чего используется

Эти переходники являются универсальным решением для интеграции различных аксессуаров в систему шарнирных держателей Manfrotto. Они позволяют:

  • Устанавливать осветительное оборудование: Крепить вспышки, мониторы и другое студийное оборудование к держателям 244 серии.
  • Адаптировать оборудование: Подключать аксессуары с резьбой 1/4" или шпилькой 5/8" к шарнирным держателям.

Особенности конструкции

Каждый переходник изготовлен из прочной нержавеющей стали, что гарантирует надежность и долговечность даже при интенсивном использовании в студии. Для установки или замены адаптера используется шестигранный ключ, входящий в комплект.

Комплектация

  • Переходник Manfrotto 244ADPT58 (набор 2 шт.) — 1 комплект.
  • Шестигранный ключ для установки — 1 шт.

Совместим с моделями: 244Mini Friction Arm, 244 Micro Friction Arm, 244 Micro Friction Arm with Anti-rotation.

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