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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 244ADPT58 – адаптер для установки различного оборудования. Изготовлен из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8 дюйма, male 5/8 дюйма, внутренняя резьба 3/8 дюйма, вес, г – 70. Комплект состоит из двух адаптеров и ключа для их установки.
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