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Manfrotto 244ADPT58 адаптер

Manfrotto 244ADPT58 адаптер

Manfrotto
Артикул: OLE-1228

Manfrotto 244ADPT58 – адаптер для установки различного оборудования. Изготовлен из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8 дюйма, male 5/8 дюйма, внутренняя резьба 3/8 дюйма, вес, г – 70. Комплект состоит из двух адаптеров и ключа для их установки.

Описание

Manfrotto 244ADPT58 адаптер

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