Артикул: OLE-1228

Manfrotto 244ADPT58 – адаптер для установки различного оборудования. Изготовлен из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8 дюйма, male 5/8 дюйма, внутренняя резьба 3/8 дюйма, вес, г – 70. Комплект состоит из двух адаптеров и ключа для их установки.