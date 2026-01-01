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Manfrotto 244ADPT14AS адаптер
Manfrotto 244ADPT14AS адаптер
Manfrotto 244ADPT14AS адаптер
Manfrotto 244ADPT14AS адаптер

Manfrotto 244ADPT14AS адаптер

Manfrotto
Артикул: DAN-3850

Адаптер Manfrotto 244ADPT14AS для студийного оборудования.

Противоскользящий адаптер оснащен круглой пластиной из нержавеющей стали с резьбой 1/4". Пластина с мягкой резиновой фактурной поверхностью, идеально подходящей для безопасного крепления целого ряда аксессуаров, включая внешние мониторы, осветители, микрофоны и многое другое с меньшей вероятностью того, что они ослабнут или получат повреждения. Материал - алюминий. Вес - 37 г.

Описание

Manfrotto 244ADPT14AS адаптер

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