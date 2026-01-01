Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 066 переходник 3/8" - 1/4". Адаптер предназначен для использования с зажимом Super Clamp 035. Обеспечивает возможность монтажа оборудования к внутренней резьбе 3/8'' или 1/4''. Вес 20 g. Крепление (нижнее) 3/8″ внутренняя резьба. Верхнее крепление 5/8″ (16 мм) гнездо, 1/4″ винт, 3/8″ винт. Материал латунь.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter