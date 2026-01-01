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Kupo KS-163 Round plate with 3/8"-16 threaded hole dia 59 мм площадка

Kupo KS-163 Round plate with 3/8"-16 threaded hole dia 59 мм площадка

Kupo
Артикул: OLE-1625

KUPO KS-163 Round plate w/ 3/8"-16 threaded hole dia 59mm площадка

Круглая алюминиевая площадка для любого крепления, имеющего наружнюю резьбу 3/8"-16. Оснащена 3 винтами М6, позволяющими закрепить объект и не допустить его нежелательных поворотов.


Описание

Характеристики:

  • Диаметр площадки 59 мм
  • Толщина 8 мм
  • Резьбовое отверстие 3/8"-16
  • Вес 80 г.

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