Kupo KS-163 Round plate with 3/8"-16 threaded hole dia 59 мм площадка

Характеристики:
- Диаметр площадки 59 мм
- Толщина 8 мм
- Резьбовое отверстие 3/8"-16
- Вес 80 г.
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-163 Round plate w/ 3/8"-16 threaded hole dia 59mm площадка
Круглая алюминиевая площадка для любого крепления, имеющего наружнюю резьбу 3/8"-16. Оснащена 3 винтами М6, позволяющими закрепить объект и не допустить его нежелательных поворотов.
Характеристики:
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