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KUPO KS-053 Adapter for thread 3/8’’-16 to 1/4’’- 20 комплект адаптеров

KUPO KS-053 Adapter for thread 3/8’’-16 to 1/4’’- 20 комплект адаптеров

Kupo
Артикул: OLE-1528

KUPO KS-053 Adapter for thread 3/8’’-16 to 1/4’’- 20 комплект адаптеров

Стальной переходник с резьбы 3/8"-16 на резьбу 1/4"-20M. В комплект входит 5 переходников.


Описание

Характеристики:

  • Высота адаптера 6 мм
  • Материал сталь
  • Вес 10 г

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