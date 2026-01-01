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Kupo KS-039 Adjustable Cold Shoe Mount держатель
Kupo KS-039 Adjustable Cold Shoe Mount держатель

Kupo KS-039 Adjustable Cold Shoe Mount держатель

Kupo
Артикул: DAN-8978

Kupo KS-039 Adjustable Cold Shoe Mount держатель.

Металлический адаптер для крепления вспышки на винт 1/4".
Оснащен удобным винтом-зажимом.

Описание

Kupo KS-039 Adjustable Cold Shoe Mount держатель

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