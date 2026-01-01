Комплект из 5 установочных винтов с шестигранной головкой с резьбой 1/4”-20 мм и длиной 15,8 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KS-039 Adjustable Cold Shoe Mount держатель.
Металлический адаптер для крепления вспышки на винт 1/4".
Оснащен удобным винтом-зажимом.
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Комплект из 5 установочных винтов с шестигранной головкой с резьбой 1/4”-20 мм и длиной 15,8 мм.
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компакта и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4.