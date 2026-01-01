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KUPO KS-173 1/4"-20-15,8 Plain cup hex set screw set of 5 комплект винтов 5 шт

KUPO KS-173 1/4"-20-15,8 Plain cup hex set screw set of 5 комплект винтов 5 шт

Kupo
Артикул: OLE-3556

Комплект из 5 установочных винтов с шестигранной головкой с резьбой 1/4”-20 мм и длиной 15,8 мм.


Описание

Характеристики:

  • Материал: сталь
  • Головка: шестигранная
  • Резьба: 1/4"-20M,
  • Общая длина: 15,8 мм
  • Комплект из 5 шт
  • Вес: 30 г

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