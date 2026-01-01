KUPO KS-173 1/4"-20-15,8 Plain cup hex set screw set of 5 комплект винтов 5 шт

Характеристики:
- Материал: сталь
- Головка: шестигранная
- Резьба: 1/4"-20M,
- Общая длина: 15,8 мм
- Комплект из 5 шт
- Вес: 30 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект из 5 установочных винтов с шестигранной головкой с резьбой 1/4”-20 мм и длиной 15,8 мм.
Характеристики:
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Kupo KS-039 Adjustable Cold Shoe Mount держатель.
Металлический адаптер для крепления вспышки на винт 1/4".
Оснащен удобным винтом-зажимом.