Fotokvant FLE-01 адаптер на планку пиккатини

Алюминиевый переходник Fotokvant FLH-21 с горячего башмака на резьбу 1/4" для крепления микрофонов, осветителей и мониторов на камере. Металлический, компактный, надёжный.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Переходник Fotokvant FLE-01 с планки пикатини на штативную площадку
С помощью переходника появляется возможность установить фото- видео оборудование на оружие оборудованое планкой пикатини. Таким образом можно заснять точный выстрел, кульминационные моменты в страйк боле пентболе или на охоте. Изготовлена из аллюминиевого сплава.
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Алюминиевый переходник Fotokvant FLH-21 с горячего башмака на резьбу 1/4" для крепления микрофонов, осветителей и мониторов на камере. Металлический, компактный, надёжный.
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах. Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
Fotokvant FLH-20 – металлический адаптер-переходник с двумя блокировочными кольцами. Предназначен для установки различного оборудования (например, вспышек или накамерного света) и аксессуаров на горячий башмак фотокамеры. Крепление 1/4". Высота, см – 2,6. Для крепления к фотокамерам Sony/Minolta потребуется приобрести дополнительный переходник.
Держатель-переходник Falcon Eyes FLH-10 для студийного оборудования.
Адаптер-переходник холодный башмак с резьбой 1/4" (мама). Конструкция имеет подпружиненный винтовой зажим и предназначена для установки устройства с креплением башмак, например, вспышки, микрофона и т.д., на стойки с креплением 1/4". Изготовлен из металла.