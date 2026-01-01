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Fotokvant FLE-01 адаптер на планку пиккатини
Fotokvant FLE-01 адаптер на планку пиккатини
Fotokvant FLE-01 адаптер на планку пиккатини

Fotokvant FLE-01 адаптер на планку пиккатини

Fotokvant
Артикул: DAN-3854

Переходник Fotokvant FLE-01 с планки пикатини на штативную площадку

С помощью переходника появляется возможность установить фото- видео оборудование на оружие оборудованое планкой пикатини. Таким образом можно заснять точный выстрел, кульминационные моменты в страйк боле пентболе или на охоте. Изготовлена из аллюминиевого сплава.

Описание

Fotokvant FLE-01 адаптер на планку пиккатини

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