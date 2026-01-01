Характеристики:
- Вес, кг 0.065
- Материал Алюминиевый сплав / Нержавеющая сталь / Силикон
- Совместимые камеры Sony ZV-E1
- Крепление Резьба 1/4", крепление Arca Swiss
Москва
Малая Семеновская 3с6
SmallRig 4314 площадка для аксессуаров Baseplate для камеры Sony ZV-E1. Выполнена из алюминия, совместимые камеры Sony ZV-E1. Позволяет устанавливать камеру напрямую в головки штативов системы Arca Swiss.
Характеристики:
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