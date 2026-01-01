images
images
SmallRig 3891 комплект для камеры EOS R5C “Black Mamba“ клетка, фиксатор кабеля и верхняя ручка
SmallRig 3891 комплект для камеры EOS R5C “Black Mamba“ клетка, фиксатор кабеля и верхняя ручка

SmallRig 3891 комплект для камеры EOS R5C “Black Mamba“ клетка, фиксатор кабеля и верхняя ручка

SmallRig
Артикул: OLE-3416

Универсальная клетка для камер Canon EOS R5/R5C/R6, которая фиксируется с помощью винта 1/4". Предусмотрены резьбовые отверстия 1/4", 3/8", ARRI, крепления на холодный башмак, встроенная пластина Arca Swiss. В комплекте верхняя ручка с крепежными отверстиями для установки дополнительного оборудования и фиксатор кабеля.

Описание

Характеристики:

  • Совместимые камеры Canon EOS R5, Canon EOS R6, Canon EOS R5 C
  • Материал алюминий, АБС пластик
  • Крепление "мама" 1/4", 3/8", ARRI 3/8", холодный башмак
  • Размеры 181.5 × 175 × 130 мм


Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-7 %
Paralite Grid 60x90 соты для KU-4S 60x90
Paralite Grid 60x90 соты для KU-4S 60x90
Paralite Grid 60x90 соты для KU-4S 60x90
Арт. MTG-1393
Paralite Grid 60x90 соты для KU-4S 60x90
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 11 ч

Paralite Grid 60x90 соты для KU-4S 60x90. 

Сотовая решетка создает более направленный свет (50 градусов), лучше прорисовывает объем и подчеркивает структуру. Компактна в сложенном виде. Размер 60 х 90 см. Размер ячейки 4 х 4 см. Глубина 4 см. Рекомендована к использованию с Paralite KU-4S 60x90 софтбокс 60x90 см легкосборный. Так же может быть использована с квадробоксами других производителей аналогичного размера.

-7 %1 680 ₽
1 560 ₽
В корзину

Видео

Видеообзор &quot;Петличный микрофон Phottix (99916) MC10 Lapel Microphone&quot;
Видеообзор "Петличный микрофон Phottix (99916) MC10 Lapel Microphone"
Итоги фотоконкурса &quot;Натюрморты Рисуем светом&quot;
Итоги фотоконкурса "Натюрморты Рисуем светом"
Работа стедикама Golle Micro с экшен-камерой
Работа стедикама Golle Micro с экшен-камерой
Зачем нужен флэшметр
Зачем нужен флэшметр
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.