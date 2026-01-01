SmallRig 3891 комплект для камеры EOS R5C “Black Mamba“ клетка, фиксатор кабеля и верхняя ручка

Характеристики:
- Совместимые камеры Canon EOS R5, Canon EOS R6, Canon EOS R5 C
- Материал алюминий, АБС пластик
- Крепление "мама" 1/4", 3/8", ARRI 3/8", холодный башмак
- Размеры 181.5 × 175 × 130 мм
Москва
Малая Семеновская 3с6
Универсальная клетка для камер Canon EOS R5/R5C/R6, которая фиксируется с помощью винта 1/4". Предусмотрены резьбовые отверстия 1/4", 3/8", ARRI, крепления на холодный башмак, встроенная пластина Arca Swiss. В комплекте верхняя ручка с крепежными отверстиями для установки дополнительного оборудования и фиксатор кабеля.
Характеристики:
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Paralite Grid 60x90 соты для KU-4S 60x90.
Сотовая решетка создает более направленный свет (50 градусов), лучше прорисовывает объем и подчеркивает структуру. Компактна в сложенном виде. Размер 60 х 90 см. Размер ячейки 4 х 4 см. Глубина 4 см. Рекомендована к использованию с Paralite KU-4S 60x90 софтбокс 60x90 см легкосборный. Так же может быть использована с квадробоксами других производителей аналогичного размера.