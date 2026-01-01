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SmallRig 3594 клетка для цифровых камер Sony A7SIII / A7IV / A7RIV / A1 с батарейным блоком
SmallRig 3594 клетка для цифровых камер Sony A7SIII / A7IV / A7RIV / A1 с батарейным блоком
SmallRig 3594 клетка для цифровых камер Sony A7SIII / A7IV / A7RIV / A1 с батарейным блоком
SmallRig 3594 клетка для цифровых камер Sony A7SIII / A7IV / A7RIV / A1 с батарейным блоком
SmallRig 3594 клетка для цифровых камер Sony A7SIII / A7IV / A7RIV / A1 с батарейным блоком
SmallRig 3594 клетка для цифровых камер Sony A7SIII / A7IV / A7RIV / A1 с батарейным блоком

SmallRig 3594 клетка для цифровых камер Sony A7SIII / A7IV / A7RIV / A1 с батарейным блоком

SmallRig
Артикул: MTG-3430

SmallRig 3594 клетка для цифровых камер Sony A7SIII / A7IV / A7RIV / A1 с батарейным блоком. Полноразмерная клетка SmallRig 3594 для цифровых камер Sony A7SIII/A7IV/A7RIV/A1 с батарейной ручкой VG-C4EM обеспечивает дополнительную защиту и возможность установить необходимое для съемки оборудование и аксессуары. Клетка крепиться винтом ¼” и надежно фиксируется с двух сторон, что полностью исключает возможность появления люфта и проворачивания камеры. Конструкция клетки повторяет форму корпуса камеры, и не блокирует доступ ко всем органам управления, разъемам, аккумулятору и поворотному экрану камеры. Силиконовые накладки на внутренней стороне клетки предохраняют камеру от повреждений и появления царапин.

Описание

Основные особенности:
1. Полноразмерная клетка для цифровых камер Sony A7SIII/A7IV/A7RIV/A1
2. Несколько типов креплений - ¼”, ⅜”, ARRI ⅜, разъем «холодный башмак», адаптер NATO.
3. Надежная фиксация клетки на камере тремя винтами.
4. Быстросъемная площадка Arca Swiss совместима с электронными стабилизаторами DJI RS 2, RSC 2 и большинством штативных головок.
5. Встроенный магнитный держатель для отвертки.

Несколько типов крепления - отверстия с резьбой ¼”, ⅜”, ARRI ⅜”, разъем «холодный башмак» и адаптер NATO дают возможность установить на клетку все необходимые аксессуары. Например, верхние ручки SmallRig 1638В, 2165С, держатель монитора SmallRig 2903, 2904, боковые ручки SmallRig HSN2427, 3260, внешний микрофон SmallRig 3468 или светодиодный осветитель SmallRig 3157. С помощью двух отверстий с резьбой ¼” на лицевой стороне клетки можно закрепить держатель 15мм направляющих SmallRig 1943 для установки фоллоу-фокуса SmallRig 3010, поддержки для объектива SmallRig BSL2680, BSL2681 или компендиума SmallRig 2660.
Встроенная площадка совместимая с Arca Swiss позволяет быстро устанавливать и снимать клетку с электронных стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2 и другого оборудования. Чтобы предотвратить случайное выдергивание из камеры кабеля HDMI можно установить фиксатор SmallRig 3000.

Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:
1. До установки камеры в клетку снимите треугольные петли для крепления ремня с двух сторон камеры.
2. Фиксатор кабеля HDMI SmallRig 3000 несовместим с камерами Sony A1 и A7RIV.

Характеристики:

  • Вес, кг 0,249
  • Материал Алюминиевый сплав
  • Совместимые камеры Sony A1 / A7SIII / A7RIV / A7IV
  • Совместимое оборудование Фиксатор кабеля SmallRig 3000
  • Крепление Резьба 1/4", 3/8", ARRI 3/8", разъем «холодный башмак», крепление NATO, крепление Arca Swiss

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