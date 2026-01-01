SmallRig 3594 клетка для цифровых камер Sony A7SIII / A7IV / A7RIV / A1 с батарейным блоком

Описание

Основные особенности:

1. Полноразмерная клетка для цифровых камер Sony A7SIII/A7IV/A7RIV/A1

2. Несколько типов креплений - ¼”, ⅜”, ARRI ⅜, разъем «холодный башмак», адаптер NATO.

3. Надежная фиксация клетки на камере тремя винтами.

4. Быстросъемная площадка Arca Swiss совместима с электронными стабилизаторами DJI RS 2, RSC 2 и большинством штативных головок.

5. Встроенный магнитный держатель для отвертки.

Несколько типов крепления - отверстия с резьбой ¼”, ⅜”, ARRI ⅜”, разъем «холодный башмак» и адаптер NATO дают возможность установить на клетку все необходимые аксессуары. Например, верхние ручки SmallRig 1638В, 2165С, держатель монитора SmallRig 2903, 2904, боковые ручки SmallRig HSN2427, 3260, внешний микрофон SmallRig 3468 или светодиодный осветитель SmallRig 3157. С помощью двух отверстий с резьбой ¼” на лицевой стороне клетки можно закрепить держатель 15мм направляющих SmallRig 1943 для установки фоллоу-фокуса SmallRig 3010, поддержки для объектива SmallRig BSL2680, BSL2681 или компендиума SmallRig 2660.

Встроенная площадка совместимая с Arca Swiss позволяет быстро устанавливать и снимать клетку с электронных стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2 и другого оборудования. Чтобы предотвратить случайное выдергивание из камеры кабеля HDMI можно установить фиксатор SmallRig 3000.



Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:

1. До установки камеры в клетку снимите треугольные петли для крепления ремня с двух сторон камеры.

2. Фиксатор кабеля HDMI SmallRig 3000 несовместим с камерами Sony A1 и A7RIV.

Характеристики: