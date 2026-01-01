SmallRig 3260 Rotating NATO Handle (Left Side) ручка боковая, поворотная

Характеристики:
- Размер 112 x 64,5 x 77,3 мм
- Вес 310 гр
Москва
Малая Семеновская 3с6
Поворотная левая ручка оснащена механизмом, позволяющим вращать ее вокруг узла крепления на 360°. С помощью кнопки блокировки поворотного механизма, расположенного под большим пальцем, изменять положение легко. Для установки ручки на клетках используется быстросъемное крепление NATO. Ручка оборудована резьбами ¼”, ⅜” и разъемом «холодный башмак» для монтажа дополнительного оборудования и аксессуаров. Максимальная нагрузка 5 кг
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter