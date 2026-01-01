images
images
images
images
images
images
SmallRig 3260 Rotating NATO Handle (Left Side) ручка боковая, поворотная
SmallRig 3260 Rotating NATO Handle (Left Side) ручка боковая, поворотная
SmallRig 3260 Rotating NATO Handle (Left Side) ручка боковая, поворотная
SmallRig 3260 Rotating NATO Handle (Left Side) ручка боковая, поворотная
SmallRig 3260 Rotating NATO Handle (Left Side) ручка боковая, поворотная
SmallRig 3260 Rotating NATO Handle (Left Side) ручка боковая, поворотная

SmallRig 3260 Rotating NATO Handle (Left Side) ручка боковая, поворотная

SmallRig
Артикул: OLE-2618

Поворотная левая ручка оснащена механизмом, позволяющим вращать ее вокруг узла крепления на 360°. С помощью кнопки блокировки поворотного механизма, расположенного под большим пальцем, изменять положение легко. Для установки ручки на клетках используется быстросъемное крепление NATO. Ручка оборудована резьбами ¼”, ⅜” и разъемом «холодный башмак» для монтажа дополнительного оборудования и аксессуаров. Максимальная нагрузка 5 кг

Описание

Характеристики:

  • Размер 112 x 64,5 x 77,3 мм
  • Вес 310 гр

Комплектация

  • вращающаяся ручка
  • направляющая NATO
  • шестигранный гаечный ключ

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Охота за насекомыми
Охота за насекомыми
Юрий Козырев - один из лучших в мире военных фотожурналистов
Юрий Козырев - один из лучших в мире военных фотожурналистов
Lois Greenfield – мастер ослепительного мига
Lois Greenfield – мастер ослепительного мига
Движение камеры: стабилизатор, штатив, съемка с рук, тележка, кран, слайдер, дрон
Движение камеры: стабилизатор, штатив, съемка с рук, тележка, кран, слайдер, дрон
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.