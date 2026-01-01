Joby (JB01684-BWW Vert крепление L-bracket для камеры

Артикул: OLE-3830

L-образный кронштейн с пузырьковыми уровнями (горизонтальной и вертикальной сторонах) и разъемом холодный башмак для крепления аксессуаров. Оснащен креплением 1/4"-20 для установки на штатив или стойку. Используется для предупреждения перекоса (заваливания горизонта) техники при съемки вертикальных кадров. Изготовлен из прочного поликарбоната. Максимальная нагрузка 3 кг