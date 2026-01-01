images
images
images
Fujifilm Instax Mini 11 Purple фотоаппарат моментальной печати
Fujifilm Instax Mini 11 Purple фотоаппарат моментальной печати
Fujifilm Instax Mini 11 Purple фотоаппарат моментальной печати

Fujifilm Instax Mini 11 Purple фотоаппарат моментальной печати

Fujifilm
Артикул: OLE-1741

Fujifilm Instax Mini 11 Purple фотоаппарат моментальной печати

Фотокамера моментальной печати в компактном корпусе сиреневого цвета. Работает от 2 батареек АА (до 100 отпечатков). Время перезарядки 6,5 с. Дистанция срабатывания вспышки от 0,3 до 2,7 м. Размер отпечатка 6,2 х 4,6 см. Камера оснащена функцией автоматического отключения питания спустя 5 минут бездействия.

Описание

Instax mini 11 - стильная трендовая камера моментальной печати. Необычные акценты в дизайне достигаются благодаря использованию разных материалов, а также выгравированному логотипу Instax на задней крышке камеры.

Камера оснащена высокоточной системой замера экспозиции, которая автоматически устанавливает оптимальную выдержку и интенсивность вспышки в зависимости от освещенности окружающей среды — таким образом объект и фон одинаково яркие. Кроме того, теперь режим селфи можно включить, потянув за передний край объектива.

Фотоаппарат оборудован встроенной вспышкой непрерывного действия, время перезарядки которой составляет 6.5 секунд, что позволяет фотографу снимать интенсивно и запечатлеть все яркие мгновения.

В комплекте 2 батарейки типа АА, шнурок на руку и набор для украшения кнопки спуска.

Характеристики:

  • Фокусное расстояние 60 мм
  • Светосила f/12.7
  • Формат отпечатков 62 x 46 мм
  • Светочувствительность ISO800
  • Замер экспозиции - центровзвешенный
  • Тип видоискателя -оптический
  • Тип аккумулятора 2xAA-батарейки
  • Цвет - сиреневый
  • Размеры камеры (длина, высота, толщина) 10,8 х 12,1 х 6,7 см
  • Вес камеры 293 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Samyang 14mm T3.1 VDSLR II Sony-E (NEX) (Full Frame) объектив
Samyang 14mm T3.1 VDSLR II Sony-E (NEX) (Full Frame) объектив
Samyang 14mm T3.1 VDSLR II Sony-E (NEX) (Full Frame) объектив
Арт. MTG-1162
Samyang 14mm T3.1 VDSLR II Sony-E (NEX) (Full Frame) объектив
Наличие
в наличии 1-3 шт

Samyang 14mm T3.1 VDSLR II Sony-E (NEX) (Full Frame) объектив. Samyang 14 мм T3.1VDSLR ED UMC II разработан для профессиональной кино-и видеосъемки. Этот объектив состоит из 14 линз в 10 группах, включая три линзы с высокой рефракцией и сверхнизкой дисперсией (HR ED), а так же одну гибридную асферическую линзу (H-ASP) и одну стеклянную асферическую линзу (ASP), минимизируя цветовые аберрации, обеспечивая исключительное качество изображения и высокую контрастность от центра к углу изображения даже при полностью открытой диафрагме. Технология Ultra Multi Coating (UMC) оптимизирует проникновение света, а также сводит к минимуму блики.

34 640 ₽
В корзину
QZSD Q120-Q001 монопод с шаровой головой
QZSD Q120-Q001 монопод с шаровой головой
QZSD Q120-Q001 монопод с шаровой головой
Арт. MTG-0887
QZSD Q120-Q001 монопод с шаровой головой
Наличие
в наличии 1-3 шт

QZSD Q120-Q001 монопод с шаровой головой. Четырехсекционный алюминиевый монопод. Максимальная нагрузка - 6 кг. Рабочая высота может изменяться от 55 до 165 см. В сложенном виде - 55 см. Крепления для аппаратуры - винт 3/8". Вес 400 г.


3 690 ₽
В корзину
YongNuo YN24EX Macro Ring Flash for Sony вспышка
YongNuo YN24EX Macro Ring Flash for Sony вспышка
YongNuo YN24EX Macro Ring Flash for Sony вспышка
Арт. MTG-1059
YongNuo YN24EX Macro Ring Flash for Sony вспышка
Наличие
в наличии 4-10 шт

YongNuo YN24EX Macro Ring Flash for Sony вспышка. YongNuo YN24EX Macro Ring Flash for Sony вспышка.  Двойная головная макровспышка  YongNuo YN24EX Macro Ring Flash for Sony. Время перезарядки 3 с,  с заменой 7 переходных колец для Sony.

20 400 ₽
В корзину
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Sony E объектив
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Sony E объектив
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Sony E объектив
Арт. MTG-1121
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Sony E объектив
Наличие
в наличии 1-3 шт

Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Sony E объектив.

Samyang представляет новую линейку VDSLR MK2, улучшенную защитой от непогоды, фокусным расстоянием, написанным с обеих сторон, элегантным дизайном и 9 лепестками диафрагмы. Унаследовав невероятное кинематографическое качество видео Samyang, эта новаторская серия кинообъективов станет основным инструментом видеооператоров и режиссеров. В отличие от своих компактных размеров, объективы VDSLR MK2 покрывают полнокадровые датчики (36x24 мм) и готовы к высококачественному созданию видео. Эта новая серия унаследовала выдающееся качество изображения предыдущей серии: все 6 объективов имеют специальный стеклянный элемент, такой как объектив ASP или ED, для уменьшения сферических и оптических аберраций, создавая четкие и яркие изображения.

78 320 ₽
В корзину
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Canon RF объектив
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Canon RF объектив
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Canon RF объектив
Арт. MTG-1124
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Canon RF объектив
Наличие
в наличии 1-3 шт

Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK2 Canon RF объектив.

Samyang представляет новую линейку VDSLR MK2, улучшенную защитой от непогоды, фокусным расстоянием, написанным с обеих сторон, элегантным дизайном и 9 лепестками диафрагмы. Унаследовав невероятное кинематографическое качество видео Samyang, эта новаторская серия кинообъективов станет основным инструментом видеооператоров и режиссеров. В отличие от своих компактных размеров, объективы VDSLR MK2 покрывают полнокадровые датчики (36x24 мм) и готовы к высококачественному созданию видео. Эта новая серия унаследовала выдающееся качество изображения предыдущей серии: все 6 объективов имеют специальный стеклянный элемент, такой как объектив ASP или ED, для уменьшения сферических и оптических аберраций, создавая четкие и яркие изображения.

78 320 ₽
В корзину

Видео

4 способа воссоздания лунного света
4 способа воссоздания лунного света
Как поднять свои снимки на новый уровень эпичности
Как поднять свои снимки на новый уровень эпичности
Недорогой штатив для блогера или начинающего фотографа
Недорогой штатив для блогера или начинающего фотографа
Ирвин Пенн
Ирвин Пенн
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.