Fujifilm Instax Mini 11 Purple фотоаппарат моментальной печати

Описание

Instax mini 11 - стильная трендовая камера моментальной печати. Необычные акценты в дизайне достигаются благодаря использованию разных материалов, а также выгравированному логотипу Instax на задней крышке камеры.

Камера оснащена высокоточной системой замера экспозиции, которая автоматически устанавливает оптимальную выдержку и интенсивность вспышки в зависимости от освещенности окружающей среды — таким образом объект и фон одинаково яркие. Кроме того, теперь режим селфи можно включить, потянув за передний край объектива.

Фотоаппарат оборудован встроенной вспышкой непрерывного действия, время перезарядки которой составляет 6.5 секунд, что позволяет фотографу снимать интенсивно и запечатлеть все яркие мгновения.

В комплекте 2 батарейки типа АА, шнурок на руку и набор для украшения кнопки спуска.



Характеристики: