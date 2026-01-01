Canon PowerShot G7 X Mark III черный цифровой фотоаппарат

Характеристики:
- Тип датчика изображения CMOS-датчик типа 1.0
- Эффективные пиксели прибл. 20,1 M (соотношение сторон 3:2)
- Общее количество пикселей прибл. 20,9 M
- Тип процессора DIGIC 8
- Фокусное расстояние объектива 8,8 – 36,8 мм (35 мм эквивалент: 24 – 100 мм)
- Зум 4,2х оптический; 8,4х при использовании функции ZoomPlus; Цифровой — прибл. 4x (при использовании цифрового телеконвертера прибл. 1,6x или 2,0x); Комбинированный — прибл. 17x
- Светосила f/1.8-f/2.8
- Конструкция 11 элементов в 9 группах
- Стабилизация изображения Да (с подвижной группой линз), шаг прибл. 4 ступени. Система интеллектуальной стабилизации изображения с улучшенной динамической стабилизацией изображения (режим Dynamic IS) по 5 осям и автоматическим уровнем
- Тип фокусировки TTL
- Режимы AF Покадровая, серийная, следящая автофокусировка/автоэкспозиция (Servo AF/AE), сенсорная автофокусировка
- Минимальное расстояние фокусирования: 5 см (широкоугольное) от передней части объектива, 40 см (теле) от передней части объектива
- Компенсация экспозиции +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени
- Брекетинг автоэкспозиции (AEB) 1/3 - 2 EV с шагом 1/3 ступени
- Чувствительность ISO 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10 000, 12 800 (расширенная: 25 600)
- АВТО ISO: 125 – 12800 (можно установить макс. чувствительность ISO и коэффициент изменения)
- Выдержка 1–1/2000 сек. (заводские настройки по умолчанию), 30–1/25 600 сек.(электронный затвор); 1/8–1/2000 сек. (режим видеосъемки); Ручная выдержка, 30–1/2000 сек. (диапазон зависит от режима съемки)
- Тип баланса белого TTL
- Тип цветовой матрицы sRGB
- Монитор Регулируемый сенсорный ЖК-экран (TFT) 7,5 см (3,0"). Соотношение сторон 3:2. Прибл. 1 040 000 точек Емкостный тип, цветопередача в режиме sRGB
- Режимы вспышки - Автоматический, принудительное срабатывание / вспышка отключена, низкоскоростная синхронизация
- Выдержка X-синхронизации максимальная скорость 1/2000 сек.
- Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени
- Синхронизация по второй шторке
- Диапазон встроенной вспышки: 50 см – 7,0 м (Ш) / 40 см – 4,0 м (T)
- Режимы работы затвора Покадровый, автоматический, непрерывный, непрерывный с автофокусировкой, автоспуск
- Серийная съемка прибл. 20,0 кадра/сек. для серии до 89 кадров в формате C-RAW, 55 кадров в формате RAW, 118 кадров в формате JPEG. С автофокусировкой: прибл. 8 кадров/сек. для серии до 320 кадров в формате JPEG. Серийная съемка в формате RAW: прибл. 30 кадров/с для серии прибл. До 70 кадров
- Размер изображения: 3:2 — (RAW, L) 5472 x 3648, (M) 3648 x 2432, (S1) 2736 x 1824, (S2) 2400 x 1600; 4:3 — (RAW, L) 4864 x 3648, (M) 3248 x 2432, (S1) 2432 x 1824, (S2) 2112 x 1600; 16:9 — (RAW, L) 5472 x 3072, (M) 3648 x 2048, (S1) 2736 x 1536, (S2) 2400 x 1344; 1:1 — (RAW, L) 3648 x 3648, (M) 2432 x 2432, (S1) 1824 x 1824, (S2) 1600 x 1600
- Сжатие RAW, C-RAW, JPEG высокого/нормального качества
- Видео (4K) 3840 x 2160, 29.97 / 25 кадров/сек; (Full HD) 1920 x 1080, 119,9 / 100 / 59,94 / 50 / 29,97 / 25 кадров/сек; (HD) 1280 x 720, 50 кадров/сек.
- Доступна съемка вертикальных видео
- Продолжительность видеозаписи (4K) До 9 мин 59 сек. (Full HD и HD) до 4 ГБ или 29 мин 59 сек.
- Формат фотоснимка Формат сжатия JPEG (совместимый с Exif 2.31 [Exif Print] / совместимый с файловой системой Design rule for Camera File system и DPOF версии 1.1), RAW (оригинальный RAW-файл третьей версии от Canon), RAW+JPEG
- Видео MP4 [Видео: MPEG-4 AVC / H.264, аудио: MPEG-4 AAC-LC (стерео)]
- Тип карт памяти: SD, SDHC, SDXC (совместимые карты UHS класса скорости 1)
- Литий-ионный аккумулятор NB-13L (аккумулятор и зарядное устройство в комплекте)
- Блок питания переменного тока С USB-адаптером питания PD-E1 доступна зарядка через USB
- Вес 304 гр.