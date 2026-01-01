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Canon IXUS 285 HS цифровой фотоаппарат черный
Canon IXUS 285 HS цифровой фотоаппарат черный

Canon IXUS 285 HS цифровой фотоаппарат черный

Canon
Артикул: OLE-2387

Компактная камера IXUS черного цвета оснащена датчиком изображения CMOS 20,2 МП и процессором DIGIC 4+. ISO 80-3200, выдержка 1-1/200 сек. Серийная съемка 2,5 кадра/сек. Широкоугольный объектив 25 мм и оптический зум 12x, функция ZoomPlus для увеличения 24x. Видео Full HD (1080p) в формате MP4. GPS. ЖК-экран (TFT) диагональю 7,5 см (3,0")

Описание

Технические характеристики:

  • CMOS-датчик с обратной подсветкой типа 1/2.3
  • Количество эффективных пикселей прибл. 20,2 млн
  • Процессор DIGIC 4+ с использованием технологии iSAPS
  • ОБЪЕКТИВ Фокусное расстояние 4,5–54,0 мм (эквивалентный диапазон 35-мм пленки: 25–300 мм)
  • Зум 12-кратный оптический, 24-кратный при использовании функции ZoomPlus; цифровой, прибл. 4-кратный. (при использовании цифрового телеконвертера прибл. 1,6x или 2,0x); комбинированный — прибл. 48-кратный¹
  • Светосила f/3.6 - f/7.0
  • Конструкция 9 элементов в 7 группах
  • Стабилизация изображения Есть (с подвижной группой линз), шаг прибл. 2,5 ступени¹.
  • Тип фокусировки TTL
  • Система/точки автофокусировки AiAF (с технологией обнаружения лиц / 9-точечная), 1-точечная автофокусировка (фиксированная по центру)
  • Режимы автофокусировки Покадровый, непрерывная, коррекция автофокусировки/автоэкспозиции, отслеживание автофокусировки
  • Минимальное расстояние фокусировки 1 см (Ш) от передней части объектива при макросъемке
  • Компенсация экспозиции +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени. Улучшенная функция i-Contrast для автоматической коррекции динамического диапазона
  • Чувствительность ISO AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
  • Диапазон выдержки 1–1/2000 сек. (заводские настройки по умолчанию), 15–1/2000 сек. (диапазон зависит от режима съемки)
  • Тип баланса белого TTL
  • Тип цветового датчика sRGB
  • ЖК-экран (TFT) диагональю 7,5 см (3,0"), прибл. 461 000 точек с углом обхвата прибл. 100%
  • Режимы вспышки Автоматический, принудительное срабатывание / вспышка отключена, низкоскоростная синхронизация
  • Низкоскоростная синхронизация Максимальная скорость 1/2000 сек.
  • Устранение эффекта «красных глаз»
  • Диапазон встроенной вспышки 50 см – 4,0 м (широкоугольный) / 1,0 м – 2,0 м (телеположение)
  • Режим съемки Hybrid Auto, творческий снимок, сюжетные программы (режим Smart Auto (32 распознаваемые сцены), P (программный), портрет, режим интеллектуальной выдержки (улыбка, автоспуск с контролем моргания, автоспуск с определением нового лица в кадре), высокоскоростная серийная съемка (5,0 МП), ночная съемка с рук, слабое освещение (5,0 МП), эффект «рыбий глаз», эффект миниатюры, эффект игрушечной камеры, монохромный, сверхъяркий, эффект плаката, фейерверк, длительная выдержка)
  • Режимы видеосъемки Режим Smart Auto (21 распознаваемая сцена), P (программный), портрет, эффект миниатюры, монохромный, сверхъяркий, эффект плаката, фейерверк
  • Режимы работы затвора Покадровая, непрерывная, таймер автоспуска
  • Серийная съемка Прибл. 2,5 кадра/сек.
  • Высокоскоростная серийная съемка (5,0 МП): прибл. 7,2 кадра/сек. (все значения скорости действительны до заполнения карты памяти)¹²
  • ЧИСЛО ПИКСЕЛЕЙ ПРИ ЗАПИСИ/СЖАТИЕ Размер изображения 4:3 — (L) 5184 x 3888, (M) 2592 x 1944, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480; 16:9 — (L) 5184 x 2912, (M1) 3648 x 2048, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360; 3:2 — (L) 5184 x 3456, (M1) 3648 x 2432, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424; 1:1 — (L) 3888 x 3888, (M1) 2736 x 2736, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 48
  • Видео (Full HD) 1920 x 1080, 29,97 кадра/сек., (HD) 1280 x 720, 29,97 кадра/сек., (L) 640 x 480, 29,97кадра/сек. Эффект миниатюры (HD, L) 6 кадров/сек., 3 кадра/сек., 1,5 кадра/сек. Режим Hybrid Auto (HD) 29,97 кадра/сек.
  • Формат фотоснимка Формат сжатия JPEG (совместимый с Exif 2.3 [Exif Print]) / стандарт файловой системы для камер Design Rule for Camera File System, совместимый с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1
  • Видео MP4 [Видео: MPEG4-AVC / H.264, аудио: MPEG4 AAC-LC (моно)]
  • GPS через мобильное устройство (через приложение Canon Camera Connect на совместимых мобильных устройствах)
  • Интеллектуальный датчик ориентации с функцией автоповорота
  • Гистограмма при воспроизведении
  • Увеличение при воспроизведении прибл. 2x – 10x кратное
  • Таймер автоспуска прибл. 2, 10 сек. или пользовательский
  • Композитный разъем Hi-Speed USB (совместимый с Mini-B), Микроразъем HDMI (тип D), Аудио-/видеовыход, композитный разъем (PAL/NTSC)
  • Тип карты памяти SD, SDHC, SDXC
  • Литий-ионный аккумулятор NB-11L/NB-11LH (аккумулятор NB-11LH и зарядное устройство входят в комплект поставки)
  • Ресурс аккумулятора прибл. 180 кадров
  • Габариты (Ш х В х Г) 99,6 x 58,0 x 22,8 мм
  • Вес прибл. 147 г (включая аккумулятор и карту памяти)

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