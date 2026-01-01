Canon IXUS 285 HS цифровой фотоаппарат черный

Технические характеристики:
- CMOS-датчик с обратной подсветкой типа 1/2.3
- Количество эффективных пикселей прибл. 20,2 млн
- Процессор DIGIC 4+ с использованием технологии iSAPS
- ОБЪЕКТИВ Фокусное расстояние 4,5–54,0 мм (эквивалентный диапазон 35-мм пленки: 25–300 мм)
- Зум 12-кратный оптический, 24-кратный при использовании функции ZoomPlus; цифровой, прибл. 4-кратный. (при использовании цифрового телеконвертера прибл. 1,6x или 2,0x); комбинированный — прибл. 48-кратный¹
- Светосила f/3.6 - f/7.0
- Конструкция 9 элементов в 7 группах
- Стабилизация изображения Есть (с подвижной группой линз), шаг прибл. 2,5 ступени¹.
- Тип фокусировки TTL
- Система/точки автофокусировки AiAF (с технологией обнаружения лиц / 9-точечная), 1-точечная автофокусировка (фиксированная по центру)
- Режимы автофокусировки Покадровый, непрерывная, коррекция автофокусировки/автоэкспозиции, отслеживание автофокусировки
- Минимальное расстояние фокусировки 1 см (Ш) от передней части объектива при макросъемке
- Компенсация экспозиции +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени. Улучшенная функция i-Contrast для автоматической коррекции динамического диапазона
- Чувствительность ISO AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
- Диапазон выдержки 1–1/2000 сек. (заводские настройки по умолчанию), 15–1/2000 сек. (диапазон зависит от режима съемки)
- Тип баланса белого TTL
- Тип цветового датчика sRGB
- ЖК-экран (TFT) диагональю 7,5 см (3,0"), прибл. 461 000 точек с углом обхвата прибл. 100%
- Режимы вспышки Автоматический, принудительное срабатывание / вспышка отключена, низкоскоростная синхронизация
- Низкоскоростная синхронизация Максимальная скорость 1/2000 сек.
- Устранение эффекта «красных глаз»
- Диапазон встроенной вспышки 50 см – 4,0 м (широкоугольный) / 1,0 м – 2,0 м (телеположение)
- Режим съемки Hybrid Auto, творческий снимок, сюжетные программы (режим Smart Auto (32 распознаваемые сцены), P (программный), портрет, режим интеллектуальной выдержки (улыбка, автоспуск с контролем моргания, автоспуск с определением нового лица в кадре), высокоскоростная серийная съемка (5,0 МП), ночная съемка с рук, слабое освещение (5,0 МП), эффект «рыбий глаз», эффект миниатюры, эффект игрушечной камеры, монохромный, сверхъяркий, эффект плаката, фейерверк, длительная выдержка)
- Режимы видеосъемки Режим Smart Auto (21 распознаваемая сцена), P (программный), портрет, эффект миниатюры, монохромный, сверхъяркий, эффект плаката, фейерверк
- Режимы работы затвора Покадровая, непрерывная, таймер автоспуска
- Серийная съемка Прибл. 2,5 кадра/сек.
- Высокоскоростная серийная съемка (5,0 МП): прибл. 7,2 кадра/сек. (все значения скорости действительны до заполнения карты памяти)¹²
- ЧИСЛО ПИКСЕЛЕЙ ПРИ ЗАПИСИ/СЖАТИЕ Размер изображения 4:3 — (L) 5184 x 3888, (M) 2592 x 1944, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480; 16:9 — (L) 5184 x 2912, (M1) 3648 x 2048, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360; 3:2 — (L) 5184 x 3456, (M1) 3648 x 2432, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424; 1:1 — (L) 3888 x 3888, (M1) 2736 x 2736, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 48
- Видео (Full HD) 1920 x 1080, 29,97 кадра/сек., (HD) 1280 x 720, 29,97 кадра/сек., (L) 640 x 480, 29,97кадра/сек. Эффект миниатюры (HD, L) 6 кадров/сек., 3 кадра/сек., 1,5 кадра/сек. Режим Hybrid Auto (HD) 29,97 кадра/сек.
- Формат фотоснимка Формат сжатия JPEG (совместимый с Exif 2.3 [Exif Print]) / стандарт файловой системы для камер Design Rule for Camera File System, совместимый с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1
- Видео MP4 [Видео: MPEG4-AVC / H.264, аудио: MPEG4 AAC-LC (моно)]
- GPS через мобильное устройство (через приложение Canon Camera Connect на совместимых мобильных устройствах)
- Интеллектуальный датчик ориентации с функцией автоповорота
- Гистограмма при воспроизведении
- Увеличение при воспроизведении прибл. 2x – 10x кратное
- Таймер автоспуска прибл. 2, 10 сек. или пользовательский
- Композитный разъем Hi-Speed USB (совместимый с Mini-B), Микроразъем HDMI (тип D), Аудио-/видеовыход, композитный разъем (PAL/NTSC)
- Тип карты памяти SD, SDHC, SDXC
- Литий-ионный аккумулятор NB-11L/NB-11LH (аккумулятор NB-11LH и зарядное устройство входят в комплект поставки)
- Ресурс аккумулятора прибл. 180 кадров
- Габариты (Ш х В х Г) 99,6 x 58,0 x 22,8 мм
- Вес прибл. 147 г (включая аккумулятор и карту памяти)