Canon EOS M50 Mark II kit EF-M 18-150mm IS STM беззеркальный фотоаппарат черный. 

Характеристики:
- Оптический зум: 8.3х
- Объектив: EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM
- Стабилизатор изображения: оптический IS (Dynamic IS с совместимыми объективами) + цифровая стабилизация
- Диаметр светофильтра: 55 мм
- Датчик изображения: 22.3 x 14.9 мм CMOS (APS-C)
- Число эффективных пикселей: 24.1 млн.
- Соотношение сторон: 3:2
- Светочувствительность: фото: ISO 100 - 25600, видео 4K: ISO 100 - 6400, видео Full HD: ISO 100 - 12800Тип процессора: Digic 8
- Формат файла: JPEG, RAW (14 бит)
- Баланс белого: авто (2 варианта), 6 предустановок, пользовательский, установка температуры в К
- Серийная съемка: до 10 кадров/с (фиксированная автофокусировка, до 36 кадров в JPEG или 10 в RAW), до 7.4 кадров/с (следящая фокусировка, 47 кадров в JPEG)
- Цветовое пространство: sRGB и Adobe RGB
- Автоспуск: 2 с, 10 с, пользовательский
- Размер фотоизображения: 6000 х 4000 (3:2), 5328 x 4000 (4:3), 6000 х 3368 (16:9), 4000 х 4000 (1:1) и менее
- Интервальная съемка: есть (видео)
- Видеосъемка: 4K 24 или 25 кадров/с (дополнительный кроп-фактор 1.5х)
- Разрешение видеозаписи: 3840 x 2160 (23,98, 25 кадров/с), 1920 х 1080 (59.94; 50; 29.97; 25; 23.976 кадров/с), 1280 х 720 (119.9, 100, 59.94, 50 кадров/с)
- Формат видеозаписи: MP4 (MPEG-4 AVC / H.264)
- Продолжительность видео: максимальная продолжительность 29 мин 59 c, максимальный размер файла 4 Гб* (при использовании SDHC с файловой системой FAT32, больше при использовании карт SDXC в формате ExFAT)
- Формат записи звука: MPEG-4 AAC-LC (стерео)
- Средний битрейт: 4К: 120 Мбит/с
- Выдержка: 1/4000 - 30 с, ручная (bulb)
- Замер экспозиции: TTL замер: оценочный (384 зоны), частичный по центру (5.8%), центровзвешенный усредненный, точечный (2.9%)
- Приоритет выдержки: есть
- Приоритет диафрагмы: есть
- Ручная экспозиция: есть
- Экспокоррекция: +/- 3 EV с шагом 1/3 EV
- Брекетинг экспозиции: 3 кадра, +/- 2 EV, с шагом от 1/3 до 2 EV
- Автофокус: Dual Pixel CMOS AF: 143 / 99 точек, в зависимости от настроек, определение лиц, глаз (в фото и видео), рабочий диапазон от -4 до 18 EV (с объективом EF-M 32mm f/1.4 STM)
- Ручная фокусировка: есть
- Встроенная вспышка: есть, в.ч. 5 м, угол освещения соответствует 15 мм (24 мм в 35-мм эквиваленте), X-синхронизация 1/200 с, беспроводное управление внешними вспышками
- Внешняя вспышка: горячий башмак для вспышек Canon Speedlite серии EX и совместимых
- Дисплей: 3" (7.5 см) ЖК TFT, 1.04 млн. точек. сенсорный, поворотный
- Видоискатель: 0.39" (1 см) OLED. прибл. 2.36 млн. точек. вынесенная окулярная точка 22 мм, датчик глаза
- Диоптрийная коррекция: есть
- Карта памяти: SD, SDHC, SDXC (UHS-I)
- Связь с компьютером: USB 2.0 (micro B)
- Видео выход: HDMI micro D
- Разъемы: вход для микрофона 3.5 мм стерео
- Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 с низким потреблением энергии
- Питание: литий-ионный аккумулятор LP-E12, приблизительно 250 кадров по стандарту CIPA (305 кадров в режиме Live View), съемка 4К: прибл. 95 минут, съемка Full HD: до 130 минут
- Вес: 387г (с аккумулятором и картой памяти)
- Размеры: 116.3 х 88.1 х 58.7 мм.