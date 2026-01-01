Canon EOS R5 Body беззеркальный фотоаппарат

Характеристики:

Тип д атчик а изображения 36 x 24 мм CMOS

Количество эффективных пикселей п рибл. 45 мегапикселей

Общее количество пикселей п рибл. 47,1 мегапикселя

Соотношение сторон 3:2

Встроенная система очистки EOS

Стабилизатор/смещение датчика - Да, до 8 ступеней при использовании с совместимыми объективами

Тип процессора обработки изображения — DIGIC X

Крепление объектива RF. Объективы EF и EF-S можно установить с помощью адаптера крепления EF-EOS R. Адаптер крепления EF-EOS R с кольцом управления; адаптер крепления EF-EOS R со вставным фильтром (включая кинообъективы CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S и CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S EF). Несовместимо с объективами EF-M.

Рабочий диапазон автофокусировки EV -6 – 20 (при 23 °C и ISO 100)

Режимы автофокусировки - Покадровая следящая автофокусировка, интеллектуальная автофокусировка (в интеллектуальном сценарном режиме A+)

В режиме реального времени с датчиком изображения, замер экспозиции по 384 зонам.

Диапазон замера яркости EV -3 – 20 (при 23° C, ISO 100, с оценочным замером)

Компенсация экспозиции +/-3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени (можно комбинировать с брекетингом автоэкспозиции)

Брекетинг автоэкспозиции (AEB) +/- 3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени

Чувствительность ISO Авто 100–51 200 (с шагом 1/3 или 1) ISO с возможностью расширения до L: 50 или H: 102 400

Цифровой фокальный затвор с электронным управлением и функция электронного затвора на датчике

Диапазон выдержки 30–1/8000 с (с шагом 1/2 или 1/3 ступени), ручная выдержка (полный диапазон выдержки - режим BULB; доступный диапазон зависит от режима съемки).

Автоматический подбор баланса белого с помощью матрицы

0,5-дюймовый электронный видоискатель OLED

Количество точек видоискателя 5,76 млн точек (1600x1200)

Угол охвата (по вертикали/горизонтали) п рибл. 100%

Вынесенная окулярная точка п рибл. 23 мм (от центра линзы окуляра)

Предварительный просмотр глубины резкости с помощью настраиваемой кнопки

Шторка окуляра

ЖК-экран Clear View LCD II 8,01 см (3,15") с сенсорным экраном , прибл. 2,1 млн точек

Вспышка - Автоматический режим E-TTL II, ручной замер

X-синхронизация 1/200 сек. для механического затвора / 1/250 сек. для электронного по 1-й шторке

Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой +/- 3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени со вспышками Speedlite серии EX

Терминал "горячий башмак" / ПК

Совместимость с внешними вспышками - E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX, беспроводное управление несколькими вспышкам

Режимы съемки Покадровая, серийная H+, серийная H, серийная L, автоспуск (2 сек. + пульт ДУ, 10 сек. + пульт ДУ)

Серийная съемка м акс. прибл. 12 кадров/с. с механическим затвором или 20 кадров/сек. с электронным затвором; скорость для 350 изображений JPEG или 180 изображений RAW

Формат фотоснимка JPEG: 2 вида сжатия; RAW: RAW, C-RAW 14 бит (14-битная с механическим затвором и электронным затвором по 1-й шторке, 13-битная конверсия A/D в режиме H+, 12-битная конверсия A/D с электронным затвором; оригинальный RAW-файл третьей версии от Canon): HEIF: 10-битный формат HEIF доступен при съемке в режиме HDR со включенным параметром HDR PQ; Совместимость с Exif 2.31 и Design rule for Camera File system 2.0; Совместимость с цифровым форматом управления печатью [DPOF] версии 1.1

Одновременная запись любы х комбинаци й RAW + JPEG или RAW + HEIF, включая Dual Pixel RAW +JPEG/HEIF

Размер изображения JPEG / HEIF -Соотношение сторон 3:2 (L, RAW, C-RAW) 8192x5464, (M1), 5808x3872, (S1) 4176x2784, (S2) 2400x1600 1,6x (обрезка) (L) 5088x3392, (S2) 2400x1600; Соотношение сторон 4:3 (L) 7280x5464, (M1) 5152x3872, (S1) 3712x2784, (S2) 2112x1600; Соотношение сторон 16:9 (L) 8192x4608, (M1) 5808x3264, (S1) 4176x2344, (S2) 2400x1344; Соотношение сторон 1:1 (L) 5456x5456, (M1) 3872x3872, (S1) 2784x2784, (S2) 1600x1600

Типы видеофайлов EOS Movie: Видео MP4: 8K DCI / UHD (17:9 / 16:9) 4K DCI / UHD (17:9 / 16:9), Full HD; 8K / 4K / Full HD: AVC/H.265 переменная (средняя) скорость потока данных, звук: линейная импульсно-кодовая модуляция PCM / AAC; 4K / Full HD: MPEG4 AVC/H.264 переменная (средняя) скорость потока данных, звук: линейная импульсно-кодовая модуляция PCM / AAC; 8K RAW: CRM 12 бит, звук: линейный PCM / AAC

Размеры видеофайлов: 8K DCI (17:9) 8192 x 4320 (29,97, 25, 24, 23,98 кадра/сек.) RAW с внутрикадровым или межкадровым сжатием; 8K UHD (16:9) 7680 x 4320 (29,97, 25, 23,98 кадра/сек.) с внутрикадровым или межкадровым сжатием; 4K DCI (17:9) 4096 x 2160 (119,9, 100, 59,94, 50, 29,97, 25, 24, 23,98 кадра/сек.) с внутрикадровым или межкадровым сжатием; 4K UHD (16:9) 3840 x 2160 (119,9, 100, 59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 кадра/сек.) с внутрикадровым или межкадровым сжатием

Full HD (16:9) 1920 x 1080 (119,9, 100, 59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 кадра/сек.) с внутрикадровым или межкадровым сжатием

Canon Log 1, Canon Log 3

Макс. продолжительность 29 мин 59 сек. (кроме видео с высокой частотой кадров). Без ограничения размера файла до 4 ГБ при использовании отформатированной карты памяти exFAT SD.

Запись на две карты памяти ( запись 8K RAW или ALL-I и 4K при 120/100/60/50p ALL-I на обе карты невозможна)

Встроенный монофонический микрофон (48 кГц, 16 бит x 2 канала)

Система Dual Pixel CMOS AF с обнаружением лиц/глаз и следящей автофокусировкой за животными, видеосъемка со следящей автофокусировкой (Servo AF); Ручная фокусировка (+ усиление контуров фокусировки и подсказки Focus Guide)

Разъем USB-C SuperSpeed USB 3.1 2-го поколения; Wi-Fi; Беспроводная ЛВС (IEEE802.11a/b/g/n/ac) (5/2,4ГГц), поддержка Bluetooth 5; поддержка функций: EOS Utility, смартфон, выгрузка в image.canon, беспроводная печать

Выход micro-HDMI (тип D), вход внешнего микрофона / линейный вход (стереоразъем 3,5 мм), разъем для наушников (стереоразъем 3,5 мм), разъем типа N3 (разъем дистанционного управления), разъем синхронизации вспышки

Тип карт памяти: 1x CFexpress Type B с максимальным объемом памяти 2 ТБ;

1x SD/SDHC/SDXC и UHS-II

Литий-ионный аккумулятор LP-E6NH (входит в комплект)

Ресурс аккумулятора п ри использовании ЖК-экрана: прибл. 490 кадров (при 23 °C); п ри использовании ЖК-экрана: прибл. 470 (при 0°C); с видоискателем: прибл. 320 кадров (при 23 °C)

Индикатор заряда батареи 6 уровней + процентное значение заряда

Источники питания и зарядные устройства - з арядное устройство LC-E6E (входит в комплект поставки), адаптер переменного тока AC-E6N и переходник постоянного тока DR-E6, комплект сетевого питания ACK-E6N/ACK-E6, автомобильное зарядное устройство CBC-E6, USB-адаптер питания PD-E1

Габариты (Ш х В х Г) 138,5 x 97,5 x 88 мм