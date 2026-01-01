Sekonic Twinmate L-208 экспонометр

Описание

L-208 – очень легкий и компактный прибор овальной формы, который легко умещается в любом кармане. В отличие от более сложных экспонометров, имеющих светоприемник поворотной конструкции, данная модель является моноблочной. Светочувствительным элементом Sekonic L-208 – кремниевый фотодиод. В окне светоприемника располагается объектив с углом охвата 33 град., что соответствует примерно 70% охвата стандартного «полтинника».

При замерах яркости отраженный от объекта свет попадает на сенсор непосредственно через объектив, при замерах освещенности – через матовый диффузор, который в этом случае перекрывает окно светоприемника. В комплекте L-208 имеется «каблук» для того, чтобы прибор можно было укреплять в соответствующий разъем на камере. Экспонометр работает от миниатюрной литиевой батарейки. На корпусе имеется кнопка «проверка питания» и специальный сектор синего цвета на индикаторе, показывающий уровень заряда.

Определение экспозиции по освещенности (падающий свет) В этом режиме окно светоприемника должно быть перекрыто диффузором. На шкале ISO устанавливается чувствительность фотоматериала. Поскольку L-208 не имеет шкалы экспокоррекции, при установке чувствительности нужно учитывать поправки на фильтры. Для определения экспозиции светоприемник прибора направляется от объекта в сторону камеры. После нажатия на кнопку замера нужно подождать, пока стрелка не остановится, после чего отпустить кнопку. Затем, вращая шкалу, необходимо совместить указатель со стрелкой, которая после отпускания кнопки остается в фиксированном положении 15 секунд. Экспозиция в виде пары «выдержка-диафрагма» выбирается, исходя из ряда значений, представленных на соответствующих шкалах.

Определение экспозиции по яркости (отраженный свет) Процедура во многом похожа на описанную выше, только замер производится при открытом окне светоприемника, который в данном случае направляется от камеры в сторону объекта. Для удобства экспонометр может быть установлен непосредственно на камере с помощью «башмака».

Во избежание ошибок, вызванных недостаточным напряжением питания, рекомендуется периодически проверять батарейку, нажав на кнопку «проверка питания». Стрелка при этом должна располагаться в синем секторе индикатора.