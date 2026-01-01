Sekonic L-858D + RT-GX флешметр с радиомодулем

Описание

Прибор измеряет длительность импульса и суммарную мощность вспышек с HSS-синхронизацией на коротких выдержках для более точного измерения экспозиции при работе с несколькими накамерными вспышками.

Он сочетает в себе характеристики модели L-478D и новые функции. Точечные датчики повышенной чувствительности для падающего и отраженного постоянного света позволяют производить измерения при экстремально низком уровне освещенности.

Кроме того прибор дополняется модулем дистанционного запуска вспышек, который добавляет запуск по радио Godox на частоте 2,4 ГГц, дает доступ к 32 каналам и 16 группам, поддерживает мгновенный замер HSS. Теперь он может измерить освещенность в любой точке съемочной площадки.

Характеристики флешметра:

типы измерений: падающий свет - полусферический диффузор на поворотной головке отраженный свет - оптический видоискатель (активное поле - 1°) с диоптрийной настройкой

способы измерений: для постоянного освещения - приоритет выдержки, приоритет диафрагмы для импульсного освещения - проводной (cord), беспроводной (cordless), серийный (неограниченное число импульсов), режим анализа доли импульсного освещения (в процентах с шагом 10%)

головка - полусферическая поворотная головка - 90° направо, 180° налево

светоприемники - 2 кремниевых фотодиода (для падающего и отраженного света)

режимы измерения постоянного света - t(приоритет выдержки), f (приоритет диафрагмы), tf (приоритет выдержки и диафрагмы), режим cine (приоритет частоты кадров FPS (Frame Rate Priority) угол затвора, Lux/FC), режим HD CINE (приоритет выдержки, приоритет частоты кадров FPS (Frame Rate Priority), Lux/FC)

диапазон измерения освещенности - 0.10 - 2,000,000 люкс

диапазон измерения яркости - 0.10 - 980,000 кандел/м2

диапазон выдержек при постоянном свете - 30 мин. - 1/8000 сек. (с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени) плюс 1/200, 1/400

диапазон выдержек при импульсном свете - 30 мин. - 1/1000 сек. (с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени) плюс 1/75, 1/80, 1/90, 1/100, 1/200, 1/400

диапазон значений диафрагмы - f0.5 - f161.2 (=128.9)

диапазон ISO - ISO3 - ISO13, 107, 200 (с шагом 1/3 ступени), ISO850

диапазон изменений угла затвора - 1-358 град.

диапазон частоты кадров для киносъемки - 1 к/сек. - 1000 к/сек.

Дисплей - LCD 2.7" цветной сенсорный

тип батареи - 2 батареи типа АА (приобретаются дополнительно)

размер - 94x176x49 мм

вес - 240 г

Характеристики радиомодуля: