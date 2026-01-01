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Sekonic L-858D + RT-3PW флешметр с радиомодулем
Sekonic L-858D + RT-3PW флешметр с радиомодулем
Sekonic L-858D + RT-3PW флешметр с радиомодулем
Sekonic L-858D + RT-3PW флешметр с радиомодулем
Sekonic L-858D + RT-3PW флешметр с радиомодулем
Sekonic L-858D + RT-3PW флешметр с радиомодулем
Sekonic L-858D + RT-3PW флешметр с радиомодулем

Sekonic L-858D + RT-3PW флешметр с радиомодулем

Sekonic
Артикул: DAN-5649

Комплект флешметр и радиомодуль Sekonic L-858D + RT-3PW.

Комплект состоит из многофункционального флешметра и радиомодуля который превращает его в радиопередатчик, совместимый с системой PocketWizard. 

Описание

Прибор измеряет длительность импульса и суммарную мощность вспышек с HSS-синхронизацией на коротких выдержках для более точного измерения экспозиции при работе с несколькими накамерными вспышками.

Он сочетает в себе характеристики модели L-478D и новые функции. Точечные датчики повышенной чувствительности для падающего и отраженного постоянного света позволяют производить измерения при экстремально низком уровне освещенности.

Кроме того прибор дополняется модулем дистанционного запуска вспышек для работы с радиосинхронизаторами PocketWizard. Теперь он может измерить освещенность в любой точке съемочной площадки.

Характеристики флешметра:

  • типы измерений:
    • падающий свет - полусферический диффузор на поворотной головке
    • отраженный свет - оптический видоискатель (активное поле - 1°) с диоптрийной настройкой
  • способы измерений:
    • для постоянного освещения - приоритет выдержки, приоритет диафрагмы
    • для импульсного освещения - проводной (cord), беспроводной (cordless), серийный (неограниченное число импульсов), режим анализа доли импульсного освещения (в процентах с шагом 10%)
  • головка - полусферическая поворотная головка - 90° направо, 180° налево
  • светоприемники - 2 кремниевых фотодиода (для падающего и отраженного света)
  • режимы измерения постоянного света - t(приоритет выдержки), f (приоритет диафрагмы), tf (приоритет выдержки и диафрагмы), режим cine (приоритет частоты кадров FPS (Frame Rate Priority) угол затвора, Lux/FC), режим HD CINE (приоритет выдержки, приоритет частоты кадров FPS (Frame Rate Priority), Lux/FC)
  • диапазон измерения освещенности - 0.10 - 2,000,000 люкс
  • диапазон измерения яркости - 0.10 - 980,000 кандел/м2
  • диапазон выдержек при постоянном свете - 30 мин. - 1/8000 сек. (с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени) плюс 1/200, 1/400
  • диапазон выдержек при импульсном свете - 30 мин. - 1/1000 сек. (с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени) плюс 1/75, 1/80, 1/90, 1/100, 1/200, 1/400
  • диапазон значений диафрагмы - f0.5 - f161.2 (=128.9)
  • диапазон ISO - ISO3 - ISO13, 107, 200 (с шагом 1/3 ступени), ISO850
  • диапазон изменений угла затвора - 1-358 град.
  • диапазон частоты кадров для киносъемки - 1 к/сек. - 1000 к/сек.
  • Дисплей - LCD 2.7" цветной сенсорный
  • тип батареи - 2 батареи типа АА (приобретаются дополнительно)
  • размер - 94x176x49 мм
  • вес - 240 г

Характеристики радиомодуля:

  • функции - запуск вспышки
  • частота - 433.42-434.42MHz,
  • количество каналов - 32
  • количество зон - A-D

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