Sekonic L-858D + RT-3PW флешметр с радиомодулем

Описание

Прибор измеряет длительность импульса и суммарную мощность вспышек с HSS-синхронизацией на коротких выдержках для более точного измерения экспозиции при работе с несколькими накамерными вспышками.

Он сочетает в себе характеристики модели L-478D и новые функции. Точечные датчики повышенной чувствительности для падающего и отраженного постоянного света позволяют производить измерения при экстремально низком уровне освещенности.

Кроме того прибор дополняется модулем дистанционного запуска вспышек для работы с радиосинхронизаторами PocketWizard. Теперь он может измерить освещенность в любой точке съемочной площадки.

Характеристики флешметра:

типы измерений: падающий свет - полусферический диффузор на поворотной головке отраженный свет - оптический видоискатель (активное поле - 1°) с диоптрийной настройкой

способы измерений: для постоянного освещения - приоритет выдержки, приоритет диафрагмы для импульсного освещения - проводной (cord), беспроводной (cordless), серийный (неограниченное число импульсов), режим анализа доли импульсного освещения (в процентах с шагом 10%)

головка - полусферическая поворотная головка - 90° направо, 180° налево

светоприемники - 2 кремниевых фотодиода (для падающего и отраженного света)

режимы измерения постоянного света - t(приоритет выдержки), f (приоритет диафрагмы), tf (приоритет выдержки и диафрагмы), режим cine (приоритет частоты кадров FPS (Frame Rate Priority) угол затвора, Lux/FC), режим HD CINE (приоритет выдержки, приоритет частоты кадров FPS (Frame Rate Priority), Lux/FC)

диапазон измерения освещенности - 0.10 - 2,000,000 люкс

диапазон измерения яркости - 0.10 - 980,000 кандел/м2

диапазон выдержек при постоянном свете - 30 мин. - 1/8000 сек. (с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени) плюс 1/200, 1/400

диапазон выдержек при импульсном свете - 30 мин. - 1/1000 сек. (с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени) плюс 1/75, 1/80, 1/90, 1/100, 1/200, 1/400

диапазон значений диафрагмы - f0.5 - f161.2 (=128.9)

диапазон ISO - ISO3 - ISO13, 107, 200 (с шагом 1/3 ступени), ISO850

диапазон изменений угла затвора - 1-358 град.

диапазон частоты кадров для киносъемки - 1 к/сек. - 1000 к/сек.

Дисплей - LCD 2.7" цветной сенсорный

тип батареи - 2 батареи типа АА (приобретаются дополнительно)

размер - 94x176x49 мм

вес - 240 г

Характеристики радиомодуля: