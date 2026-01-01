Rekam FM-01 флешметр

Арт. FTR-1380Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 30х120 см
Наличие
более 10 шт
Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 30120 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-30120 30х120 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam FM-01 – простой компактный флэшметр для определения экспозиции при фото- и киносъемке путем замеров падающего и отраженного света для постоянных и импульсных источников, а также определения контраста освещения.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 30120 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-30120 30х120 см.
Grifon SB-30120 – софтбокс стрип размером 30х120 см.
Вес - 1,3 кг.