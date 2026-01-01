images
Rekam FM-01 флешметр

Rekam FM-01 флешметр

Rekam
Артикул: NVF-7437

Rekam FM-01 – простой компактный флэшметр для определения экспозиции при фото- и киносъемке путем замеров падающего и отраженного света для постоянных и импульсных источников, а также определения контраста освещения. 

Описание

Rekam FM-01 флешметр

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 30х120 см
Арт. FTR-1380
Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 30х120 см
Наличие
более 10 шт

Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 30120 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-30120 30х120 см.

1 450 ₽
В корзину
Grifon SB-30120 софтбокс стрип
Арт. FTR-1371
Grifon SB-30120 софтбокс стрип
Наличие
более 10 шт

Grifon SB-30120 – софтбокс стрип размером 30х120 см.

Вес - 1,3 кг.

3 620 ₽
В корзину

Видео

Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Эрик Ким - калифорнийский мастер уличной фотографии
Эрик Ким - калифорнийский мастер уличной фотографии
10 вариантов съёмки со стабилизатором для эпичных видео
10 вариантов съёмки со стабилизатором для эпичных видео
Хенрик Халварссон (Henrik Halvarsson) — один из самых востребованных шведских фотографов
Хенрик Халварссон (Henrik Halvarsson) — один из самых востребованных шведских фотографов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.