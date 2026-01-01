X-Rite ColorChecker Video видеошкала

Характеристики:
- размер, см – 21,59 х 27,94
- вес, г – 227
Москва
Малая Семеновская 3с6
X-Rite ColorChecker Video – идеальная цветовая шкала для работы с видео.
Эта двусторонняя карта оснащена хроматическими цветовыми полями, полями с тонами кожи и серыми эталонными полями на одной стороне и спектрально нейтральной картой для баланса белого – на другой. Эта шкала большого размера идеально подходит для предварительной проверки камеры и съемки общим планом.
Характеристики:
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ColorChecker Video предлагает цветовой баланс и контроль для видеопроизводства — от съемки до редактирования, он имеет тот же размер, что и исходный ColorChecker Classic (215,9 x 279,4 мм), но специально разработан для видео.
Calibrite ColorChecker Video — идеальная цветовая диаграмма для вашего рабочего процесса с видео. Эта двусторонняя мишень содержит хроматические цветовые чипы, чипы оттенков кожи и эталонные чипы серого на одной стороне и спектрально нейтральную карту баланса белого на другой стороне. Эта цветная мишень идеально подходит для предварительных проверок камеры и более широких планов.
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