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X-Rite ColorChecker Video видеошкала

X-Rite ColorChecker Video видеошкала

X-Rite
Артикул: NVF-6046

X-Rite ColorChecker Video – идеальная цветовая шкала для работы с видео.

Эта двусторонняя карта оснащена хроматическими цветовыми полями, полями с тонами кожи и серыми эталонными полями на одной стороне и спектрально нейтральной картой для баланса белого – на другой. Эта шкала большого размера идеально подходит для предварительной проверки камеры и съемки общим планом.

Описание

Характеристики:

  • размер, см – 21,59 х 27,94
  • вес, г – 227

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